بازداشت 5 سرکرده طالبان/ کرزای افغانستان و پاکستان را برادران دوقلو خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز شنبه اعلام کرد که در جریان سه عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در ولایت های ننگرهار و بادقیس دستکم شش عضو طالبان کشته و چهار فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای ناتو و افغانی همچنین موفق به ضبط سلاح و مواد منفجره طالبان شدند، این درحالیست که اعضای این گروه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده ای در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دستکم 4 افغانی کشته شدند.

سخنگوی والی ننگرهار اعلام کرد که اتومبیل افغانی ها ساعت 7:30 دقیقه صبح با یک بمب کنار جاده ای برخورد کرد و در پی این حادثه چهار نفر کشته شدند.

گفته می شود که در کل سه هزار و 21 افغانی در سال 2011 کشته شدند که شمار قربانیان در مقایسه با مدت مشابه در سال 2010 حدود 8 درصد افزایش داشته است.

همچنین بمب های کنار جاده ای عامل اصلی مرگ و میر افغانی ها در سال 2011 بودند و در این مدت 967 نفر کشته شدند.

ناتو همچنین در بیانیه ای از بازداشت یکی از سرکردگان طالبان در جریان عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در ولایت قندوز در شمال این کشور خبر داد.

همچنین "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان در نامه ای به "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان نشست اخیر 3 جانبه ایران، افغانستان و پاکستان در اسلام آباد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید گامهای عملی را برای اجرایی شدن توافقات حاصله در این نشست برداریم.

کرزای در این نامه با اشاره به تمایل افغانستان برای گسترش روابط با پاکستان بر اساس احترام متقابل گفت: افغانستان و پاکستان برادران دوقلو هستند و باید روابط میان دو کشور افزایش یابد.