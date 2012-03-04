نورالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بند 2/16 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر رعایت اقتضائات هویت جنسیتی دختران و پسران در برنامه های درسی تصریح کرد: فکر نمی کنم این موضوع از مسائل و چالش های اصلی و پیش روی وزارت آموزش و پرورش باشد و به همین دلیل نباید آن را در الویت آموزش و پرورش قرار داد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نباید به برجسته شدن چنین مسئله پیش پا افتاده‌ای اقدام نکند، اظهار داشت: تفکیک جنسیتی در کتاب های درسی همچون ریاضی، ادبیات، عربی و...چه توجیهی می تواند داشته باشد؛ اقدام آموزش وپرورش در تفکیک جنسیتی در کتب درسی خلاف برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه است و نباید در اولویت‌ کارها قرار گیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح موضوعاتی این چنینی را باعث ایجاد شبهه و مشکل در جامعه دانست و ادامه داد: اگر موضوع تغییر کتابهای دینی یا احکام اسلامی باشد این مورد در گذشته هم وجود داشته و نیازی به تصویب در سند تحول بنیادین نیست؛ پیش از این نیز احکام جداگانه ای به دانش آموزان آموزش داده می شد.

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش از متناسب سازی فضاهای آموزشی، آموزش، تربیت و کتابهای درسی براساس جنسیت دانش آموزان خبر داده بود.

همچنین عضو کارگروه تحول نظام آموزشی در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بند 2/16 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر رعایت اقتضائات هویت جنسیتی دختران و پسران در برنامه های درسی گفته بود: این بند تنها شامل کتابهای درسی نمی شود و فضای مدرسه و امکانات آموزشی نیز جزو آن است.