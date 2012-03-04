خسرو معصومی زندگی آیت الله کوهستانی را می سازد

مهدی معصومی گرجی مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ای که با حضور مدیر حوزه هنری مازندران و خسرو معصومی و هنرمندان این مرکز برگزار، مقرر شد فیلم مستند داستانی آقاجان زندگی نامه آیت الله کوهستانی به تهیه کنندگی حوزه هنری مازندران و به کارگردانی خسرو معصومی تولید شود.

خسرو معصومی از فیلم سازان برجسته کشور بوده که تاکنون توانسته کارگردانی فیلمهای رسم عاشق کشی، جایی در دور دست، باد در علفزار می پیچد، خرس در کارنامه خویش ثبت کند و تاکنون توانسته با آثار خود در جشنواره های مختلف جهانی رتبه های برتر را از آن خود کند.

