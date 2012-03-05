بزرگترین کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان مشهد در فرهنگسرای غدیر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی یک شنبه شب در پایان تور خبری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مبالغ اخذ آموزش ها بسیار پایین تر از قیمت های بخش خصوصی است.

احمد محمدی با اشاره به داشتن خانه نجوم فعال با پنج عدد تلسکوب در این فرهنگسرا افزود: کتابخانه تخصصی نجوم ، افلاک نمای مکانیکی از جمله امکانات ما در این بخش است ضمن اینکه در نمایشگاه نجوم سال گذشته در کوهسنگی 25 هزار مخاطب فعال داشتیم.

وی با اشاره به تشکیل کلاس های فعال در زمینه نجوم به صورت مقدماتی و تکمیلی گفت: تا سال گذشته عضو رسمی ستاد استهلال حلال ماه بودیم و هنوز به صورت غیر رسمی نیز فعالیت داریم.

محمدی 750 هزار نفر را مخاطبان کلاس های آموزشی به صورت عضویت ثابت یاد کرد و افزود:‌ نمازخانه، ‌اتاق کنفرانس و سالن همایش با ظرفیت 380 نفر را از دیگر ظرفیت های این مجموعه فرهنگی است.

وی تصریح کرد: ‌از سالن ورزشی توپی که قابلیت برگزاری 12 رشته را دارد به عنوان محل ورزش بانوان در همه ماه های سال استفاده می کنیم ضمن اینکه 12 رشته ورزشی آنجا انجام می شود.

محمدی با اشاره به اینکه‌12 واحد آموزشی را در فرهنگسرای فرهنگی ورزشی غدیر راه اندازی شده است، بیان داشت: این مجموعه دارای دو کتابخانه کودک و نوجوان و بزرگسالان است، کتابخانه ای با 25 هزار عنوان با 12 هزار عضو ثابت و دو هزار عضو فعال است.

مدیر فرهنگسرای غدیر به به اجرای طرح قاصدک ویژه مهد کودکی ها اشاره کرد و گفت:‌ در این طرح کلاس های آموزشی این سنین،‌ مهارت آموزی،‌ خلاقیت و استعداد یابی، ‌قصه گویی،‌ زندگی پیامبران و دیگر موضوعات آموزش داده می شود.

وی با اشاره به برگزاری تور نیم روزه میم مثل مهارت ویژه دانش آموزان سوم راهنمایی و اول دبیرستان در این فرهنگسرا اشاره کرد و گفت:‌ این تور با هدف شناسایی مسئله مهارت است که توانستیم این موضوع را به نحو مطلوب اجرا کنیم و نباید جامعه مهارت را با نام فنی حرفه ای می شناخت ولی ما با این عمل ساختار شکنی کردم.

محمدی ادامه داد: این تور 25 هزار نفر را با مفهوم و نگاه مهارت آشنا کرد و هدف از آن حساس سازی و معرفی مشاغل و مهارت های جامعه است.

در ادامه بازدید خبرنگاران غرفه های مهارت مطالعه و یادگیری، ‌غرفه مالی و اقتصادی،‌ شهروند الکترونیک، ‌پرورش ماهی های زینتی، ‌پرورش قارچ، مهارت های فنی حرفه ای،‌ مکانیک،‌ لوازم خانگی،‌مهارت های خانه داری،‌غرفه حکاکی، قلم زنی سنگی، غرفه مشاوره تحصیلی و کتابخانه تخصصی کودک نوجوان مورد بازدید قرار گرفت.

گفتنی است، فرهنگسرای غدیر قریب به یازده سال است که در یکی از مناطق کم برخوردار مشهد در حال فعالیت است.