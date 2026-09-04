دستجردی: تقویت انسجام ملی رمز شکست هیمنه استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های این هفته شهرستان خلیل آباد با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در هفته دولت و هفته وحدت، بر لزوم حفظ انسجام و وحدت جامعه تأکید و اظهار کرد: هرآنچه موجب تضعیف انسجام ملی شود، مردود است و نباید با تزریق ناامیدی و طرح گزارههای «نمیتوانیم»، روحیه خودباوری ملت را خدشهدار کرد.
امام جمعه خلیل آباد با یادآوری دستاوردهای ۴۷ ساله انقلاب اسلامی افزود: به برکت خون شهدا، استواری مردم و اقتدار ملت، ایران اسلامی هیمنه پوشالی آمریکا را در هم شکسته است؛ جایگاهی که مرهون ایمان و ایستادگی بر اصول بوده و باید حفظ شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه انتقاد و مطالبهگری، حق مسلم شهروندان است، تصریح کرد: جریان انقلابی باید اولویت نخست خود را حمایت از اصل نظام و انقلاب قرار دهد و نقد دلسوزانه به عملکردها امری پسندیده است، اما نباید به شکاف و دوری از همدلی و اتحاد منجر شود.
دستجردی با بیان اینکه تقابل گفتمانی ایران با آمریکا ماهیتی پایانناپذیر دارد، افزود: ماهیت استکبار تغییرپذیر نیست؛ چه ترامپ باشد و چه فرد دیگری، آمریکا همواره برای مقابله با بیداری اسلامی و انقلاب، از ابزار ظلم و فشار استفاده کرده است و از این رو، راهبرد ما باید خودسازی، تقویت توان داخلی و همکاری با شرکای اقتصادی برای خنثیسازی تحریمها باشد.
گفتنی است؛ در پایان مراسم نماز جمعه، با حضور حجتالاسلام دستجردی از تعدادی از تعاونیهای برتر شهرستان خلیلآباد تجلیل به عمل آمد.
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