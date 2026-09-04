نبض قرآن در نظام سلامت؛ رقابت نخبگان قرآنی کشور در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد باقری ظهر آدینه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، از آغاز مرحله نهایی «سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت» خبر داد و اظهار کرد: در این مرحله، هزار و ۲۰۰ نخبه قرآنی نظام سلامت از سراسر کشور با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در دو بخش بانوان و آقایان و در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود، افزود: ۷۰۰ شرکت‌کننده خواهر و ۵۰۰ شرکت‌کننده برادر در ۱۱ بخش و ۷۳ رشته در مرحله نهایی «سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت» با یکدیگر رقابت می‌کنند.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با بیان اینکه ۴۰۰ نفر از حاضران در مرحله نهایی مسابقات قرآن و عترت نظام سلامت در شاهرود از اساتید و دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور هستند، گفت: افتخار داریم که این رقابت‌ها با حضور کادر درمان برگزار می‌شود.

باقری با بیان اینکه نفرات برتر رشته‌های مختلف پس از برگزاری رقابت‌های نهایی در شاهرود معرفی و تقدیر می‌شوند، افزود: این جشنواره بزرگ‌ترین رویداد قرآنی سال در مجموعه وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای برگزاری هرچه بهتر «سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت» گفت: برای برگزاری این رویداد از حضور داوران ملی قرآن و همچنین مجموعه اوقاف و امور خیریه نیز استفاده شده است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت تأکید کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد اندیشیده شده است.