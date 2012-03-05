نمایش صحرا در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به مدت پنج شب در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایش با حضور کارشناسان و منتقدان عرصه نمایش استان 15 اسفندماه ساعت 18 در محل سالن اجتماعات حوزه هنری استان گلستان نقد و بررسی می شود.

این نمایش به مدت 5 شب در محل تالار فخرالدین اسعد گرگانی، با حضور بازیگرانی چون؛ سیما تنهایی شبستری، آرتمیس هاشمی، میترا علی آبادی، سعید قاضی نژاد، مهدی کاویان و ... به روی صحنه رفت و با استقبال علاقمندان به این هنر نیز مواجه شد.

طاهری گفت: تمامی هنرمندان می‌توانند با حضور خود در این جلسه از مباحث مختلف اساتید و هنرمندان بهره‌مند شوند.