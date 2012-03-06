آغاز ثبت نام آزمون مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ثبت نام آزمون دوره های فناوری ارشد علمی کاربردی برخی جزئیات ثبت نام و تعاریف آموزشهای این دوره اعلام شد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش، پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت واجد شرایط بودن بر اساس دستورالعمل مربوطه در این آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبان ثبت نام در آزمون دوره مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی در روزهای 16 تا 23 اسفند ماه فرصت دارند که نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

این آزمون سال آینده در 13 رشته برگزار می شود.

تعریف دوره های آموزشی

آموزش‌های مهارت و فناوری: آموزش‌های مهارت و فناوری شامل آموزش‌هایی است که با هدف ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری، به هنگام کردن مهارت‌های شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهره‌وری در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری طراحی و اجرا می‌شود و با استفاده از فناوری‌های آموزشی روز و ظرفیت‌های آموزشی محیط کار، افراد را بر اساس استانداردها و صلاحیت‌های شغلی و با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار تا سطح مطلوب تربیت می‌ کند.

دوره مهندسی فناوری ارشد: مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی است که لازمه دست یافتن به آن‌ها برخورداری از تجربیات در حوزه‌های نظری، عملی و کلینیکی در سطوح پیچیده، تخصصی و کاربردی است و دانشجو را برای ایفای نقش کارآمد در حوزه‌های انتقال، پیاده‌سازی، مستندسازی، بهینه‌سازی فناوری آماده نموده و همچنین امکان سنجش، نصب، راه‌اندازی، مدیریت و بهره‌وری در حوزه اجرا آماده می‌سازد.

دانشجوی سال آخر: به شخصی اطلاق می گردد که حداکثر تا تاریخ 31/6/91 به طور قطع در مقطع کارشناسی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فارغ التحصیل شود.

معدل: معدل مندرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی فارغ التحصیلان دوره های مختلف کارشناسی (برای فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی) و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا تاریخ 30/11/90 برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که حداکثر تا تاریخ31/6/91 فارغ التحصیل خواهند شد.

تبصره: داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته هستند، لازم است علاوه بر درج معدل دوره کارشناسی در ردیف 26 تقاضانامه، معدل دوره کاردانی خود را نیز در ردیف 27 تقاضانامه ثبت نام درج کنند. دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته که حداکثر تا تاریخ 31/6/91 فارغ التحصیل خواهند شد لازم است علاوه بر درج معدل دوره کاردانی، میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده دوره کارشناسی ناپیوسته تا پایان نیم سال اول تحصیلی (30/11/90) را نیز در ردیف 26 تقاضانامه درج کند.

گروه های آموزشی: آزمون دانشگاه جامع علمی- کاربردی در دوره‌های مهندسی فناوری ارشد در دو گروه آموزشی شامل صنعت و کشاورزی برگزار می‌ شود.

دستگاه متقاضی: منظور ارگان، سازمان یا واحد صنعتی است که نیازمند تربیت نیروی انسانی برای انتقال، ارتقاء و بهینه‌سازی، پیاده‌سازی، مستندسازی، تجاری‌سازی یا مدیریت فناوری در حوزه شغلی یا محیط کار خود است.

تذکر مهم: پذیرش در این دوره صرفا به داوطلبان شاغل اختصاص دارد.

شرایط اختصاصی:

داشتن مدرک کارشناسی (لیسانس) یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی که مدرک مذکور مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

داشتن حداقل 3 سال تجربه و سابقه کار فنی (صنعتی) و تخصصی مرتبط الزامی است.

تبصره: داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام، موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار مربوط را مبنی بر ادامه تحصیل آماده نموده و پس از قبولی در زمان ثبت‌نام به مراکز آموزشی ذیربط ارایه کنند.

همچنین، براساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، دارندگان مدارک معادل به شرط آنکه دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار و مدرک معادل آنان مورد تایید وزارت متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون تحصیلات تکمیلی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت کنند و در صورت پذیرفته‌شدن ادامه تحصیل دهند.

علاوه بر این، دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، دارندگان مدارک معادل به شرط آنکه دوره فوق با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار و مدرک معادل آنان مورد تأیید سازمان مذکور باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون تحصیلات تکمیلی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت کنند و در صورت پذیرفته‌شدن ادامه تحصیل دهند.

شاغلان به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر نمی توانند داوطلب ثبت نام در این آزمون باشند.

پذیرفته شدگان موظف به رعایت همه مقررات دانشگاه محل تحصیل خود هستند و ثبت‌نام و شرکت اتباع خارجی در این آزمون ممنوع است به عبارت دیگر اتباع خارجی مجاز به ثبت‌نام و شرکت در این آزمون نیستند.