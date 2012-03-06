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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

صنیعی خبر داد؛

آغاز عرضه ایران چک‌های 50 هزار تومانی جدید از تابستان

آغاز عرضه ایران چک‌های 50 هزار تومانی جدید از تابستان

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از آغاز عرضه ایران چک‌های جدید 50 هزار تومانی به چرخه پولی کشور از تیر یا مردادماه سال آینده خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صنیعی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی با موضوع  اقدامات این بانک در آستانه سال نو گفت: ایران چکهای جدید جایگزین ایران چکهای فعلی می شوند، طرح ایران چکهای جدید نوین است و اندازه آن به میزان اسکناسهایی است که در آینده و پس از اصلاح پولی و ساماندهی پول ملی چاپ خواهند شد.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه  این امر باعث می شود که مردم با اسکناسهای پس از اصلاح پول ملی آشنایی داشته باشند، افزود: در سال جاری تولید اسکناس 55 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی از خروج ایران چکهای یک میلیون ریالی از چرخه پولی کشور خبرداد و اظهارداشت: تولید اسکناس 100 هزار ریالی توانست بار جمع آوری ایران چکهای یک میلیون ریالی را بر دوش بکشد.

به گفته صنیعی، مسکوکات رایج جامعه  سکه های 250 تا 5 هزار ریالی است، این در حالی است که میزان تولید مسکوکات در سال جاری به میزان سال گذشته بوده است.

وی از امحا و جمع آوری 500 میلیون قطعه اسکناس فرسوده در سیستم بانکی خبرداد و با بیان اینکه این رقم در سالجاری بیش از یک میلیارد قطعه اسکناس فرسوده بوده است، افزود: وضعیت اسکناسهای فرسوده و ریز در سال 91 ساماندهی می شود.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از تصویب مقررات و آئین نامه های اصلاح پول ملی در دولت و برخی از آنها در مجلس خبرداد و عنوان کرد: موارد اجرایی در این زمینه به سازمان تولید اسکناس و مسکوک ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرحهای متفاوتی برای اسکناس و سکه ها پس از اصلاح پولی طراحی شده است، از آمادگی بانک مرکزی بری ارائه سکه و اسکناسهای جدید در ظرف مدت مشخص در صورت تصویب آئین نامه های مربوطه خبرداد.

صنیعی شایعات مربوط به حذف تولید سکه گرمی را رد کرد و گفت: سکه‌های گرمی همچنان تولید می شود اما ممکن است که در بسته بندی و با کیفیت بهتری به بازار ارائه شود.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی سرانه مسکوک را 40 تا 42 قطعه عنوان کرد و افزود: سرانه سکه می تواند در سالهای آینده افزایش یابد. در حال حاضر 8 میلیارد قطعه اسکناس در بازار در حال گردش است و سرانه اسکناس 100 برگ است که تغییری نسبت به گذشته نداشته است، ضمن اینکه حجم خالص اسکناس و ایران چک 273 هزار میلیارد ریال است.

کد مطلب 1553192

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