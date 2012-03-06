به گزارش خبرنگار مهر، مجید صنیعی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی با موضوع اقدامات این بانک در آستانه سال نو گفت: ایران چکهای جدید جایگزین ایران چکهای فعلی می شوند، طرح ایران چکهای جدید نوین است و اندازه آن به میزان اسکناسهایی است که در آینده و پس از اصلاح پولی و ساماندهی پول ملی چاپ خواهند شد.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه این امر باعث می شود که مردم با اسکناسهای پس از اصلاح پول ملی آشنایی داشته باشند، افزود: در سال جاری تولید اسکناس 55 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی از خروج ایران چکهای یک میلیون ریالی از چرخه پولی کشور خبرداد و اظهارداشت: تولید اسکناس 100 هزار ریالی توانست بار جمع آوری ایران چکهای یک میلیون ریالی را بر دوش بکشد.

به گفته صنیعی، مسکوکات رایج جامعه سکه های 250 تا 5 هزار ریالی است، این در حالی است که میزان تولید مسکوکات در سال جاری به میزان سال گذشته بوده است.

وی از امحا و جمع آوری 500 میلیون قطعه اسکناس فرسوده در سیستم بانکی خبرداد و با بیان اینکه این رقم در سالجاری بیش از یک میلیارد قطعه اسکناس فرسوده بوده است، افزود: وضعیت اسکناسهای فرسوده و ریز در سال 91 ساماندهی می شود.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از تصویب مقررات و آئین نامه های اصلاح پول ملی در دولت و برخی از آنها در مجلس خبرداد و عنوان کرد: موارد اجرایی در این زمینه به سازمان تولید اسکناس و مسکوک ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرحهای متفاوتی برای اسکناس و سکه ها پس از اصلاح پولی طراحی شده است، از آمادگی بانک مرکزی بری ارائه سکه و اسکناسهای جدید در ظرف مدت مشخص در صورت تصویب آئین نامه های مربوطه خبرداد.

صنیعی شایعات مربوط به حذف تولید سکه گرمی را رد کرد و گفت: سکه‌های گرمی همچنان تولید می شود اما ممکن است که در بسته بندی و با کیفیت بهتری به بازار ارائه شود.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی سرانه مسکوک را 40 تا 42 قطعه عنوان کرد و افزود: سرانه سکه می تواند در سالهای آینده افزایش یابد. در حال حاضر 8 میلیارد قطعه اسکناس در بازار در حال گردش است و سرانه اسکناس 100 برگ است که تغییری نسبت به گذشته نداشته است، ضمن اینکه حجم خالص اسکناس و ایران چک 273 هزار میلیارد ریال است.