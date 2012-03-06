شهردار ماهدشت معرفی شد

رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهر ماهدشت با همفکری و تعاملی که داشتند، علیرضا قربانی را با پنج رای موافق به عنوان شهردار ماهدشت به فرمانداری معرفی کردند.



ابراهیم⁯زاده افزود: فرمانداری کرج نیز گزینه معرفی شده شورای ماهدشت را به استانداری معرفی کرده و این مصوبه اکنون در حال طی مراحل قانونی است.



وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد سوابق کاری قربانی، گفت: در کارنامه وی که به عنوان شهردار جدید معرفی شده است، سمت⁯هایی همچون شهردار رباط کریم، شهردار گلستان، مشاور فرماندار رباط کریم و 20سال سابقه کاری در شهرداری مشاهده می⁯شود.



پیش از این داوود جعفری مسئولیت شهرداری شهر ماهدشت را بر عهده داشت که به گفته رئیس شورای اسلامی این شهر به دلیل خستگی پس از خدمت سه ساله از این سمت استعفا کرد.



به موجب استعفای شهردار ماهدشت که حدوداً سه ماه و نیم پیش صورت گرفت، به طور موقت داوود صادقی به سمت سرپرست شهرداری منصوب شده است.