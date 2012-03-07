نوجوان دامغانی حائز رتبه عالی در کشور شد

محمد دلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هم استانی به نام سید محمد حسین پور در جشنواره کشوری نغمه های آسمانی حائز رتبه عالی در کشور شد، افزود: این جشنواره با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های بالقوه در زمینه قرائت قرآن کریم به صورت اینترنتی برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این خصوص از میان 2500 تلاوت ارسال شده به دبیرخانه جشنواره 130 نفر به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: تلاوت های ارسالی توسط استادان کشوری بررسی و با توجه به امتیاز کسب شده توسط شرکت کنندگان 39 نفر حائز شرایط دریافت هدیه کمک هزینه عمره مفرده شدند.

دلالی افزود: نفرات برگزیده انشاءالله از سال آینده تحت آموزش‌های تخصصی از طریق "مراکز استعدادیابی و نخبه پروری قرآنی" قرار می گیرند.