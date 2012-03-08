شرکتهای حمل و نقل گلستان رتبه بندی می شوند

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از جمله ملاکهای این رتبه بندی مالکیت ناوگان، پرسنل، مدیریت و آموزش است و تا کنون در استان 152 مهماندار اتوبوس آموزش دیده اند.

وی ادامه داد: میانگین سنی اتوبوسهای استان 10 سال، میانگین سن سواریها 4 سال و میانگین سنی مینی بوسهای استان 25 سال است.

میقانی تصریح کرد: مشکل اصلی اینست که باید شرکت ها محور باشند اما در حال حاضر راننده محوری است.

مدیر کل حمل و نقل و پاینه های استان در ادامه گفت: تعداد ناوگان حمل و نقل جاده ای دوهزار و 250 دستگاه اعم از سواری، اتوبوس و مینی بوس است که 45 هزار و 800 صندلی حمل و نقل عمومی را شامل می شود.

وی افزود: این تعداد به معنای وجود 27 صندلی برای هر یک هزار گلستانی است ، این در حالیکه است که متوسط کشور 20 صندلی برای هر هزار نفر است.

میقانی افزود: در بخش مسافر بری 62 شرکت در قالب 68 شرکت و شعبه وجود دارد و بیشترین فعالیت ما در ستاد تسهیلات سفر مسایل نظارتی است.

وی افزود: هرچه تعداد گشتهای نظارتی بیشتر باشد تخلفات کمتری به وجود می آید، هدف ما ارتقای خدمات است.

میقانی با اشاره به وجود 8 دوربین جاده ای در استان گفت: برخورد با تخلفات به 3 روش کمیسیون ماده 12که در سال جاری 2 مورد، کمیسیون ماده5 در سال جاری 8 مورد و کمیسیون ماده 11 که 14 مورد ارسال شده و 6 مورد در حال ارسال است، انجام می شود.