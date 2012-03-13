تپش هنر البرز در گرو همکاری مسئولان /کرج سرشار از ظرفیت های فرهنگی و هنری

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که بحث فرهنگ و هنر در شهرها مطرح می‌شود بسیاری از ارگان‌ها برای ارتقاء ساختار فرهنگ و هنر و توسعه زوایای آشکار و پنهان هنر بر زندگی شخصی و اجتماعی افراد وارد عمل می‌شوند و به ایفای نقش می‌پردازند.

هر میزان اتحاد و همیاری میان این نهادهای فرهنگی بیشتر باشد و از موازی‌کاری و اتلاف وقت و هزینه در سطح مطلوب‌تری جلوگیری شود، به همان میزان نیز در به کارگیری زبان هنر برای رفاه حال شهروندان و ارتقاء ساختار وجودی هنر بیشتر می توان موفق بود.



حال که قرار است اتفاقی کم نظیر در عرصه هنر استان تازه تاسیس البرز رخ دهد و جشنواره فیلمی با گستره کشوری در آن برپا شود، تاثیر این هماهنگی و اتحاد را بیش از سایر موارد می شود حس کرد.

جوانان البرزی در عرصه هنر خوش درخشیدند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، متولی ترویج تفکر و اندیشه دینی در نهاد جامعه است و به همین خاطر که با روح و روان و جان آدمی ارتباط دارد، با اطمینان می‌توان گفت که مخاطبان اصلی این ارگان همه مردم ایران هستند.

آشنا با بیان وظایف متنوع و منسجم کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: این اداره بر سه محور که عبارتند از هدایت، حمایت و نظارت بر کانون‌ها، جشنواره‌ها و موسسات در سطح استان البرز، وظائف تعریف شده خود را انجام می‌دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه محل و مأمن و خانه هنرمندان این اداره است، بیان کرد: در سیاست‌گذاری فرهنگی باید از نهادهای مردمی به عنوان یکی از شاخص‌های الگویی استفاده کرد و هنرمندان بر گرفته از دل مردم هستند و اگر غیر از این بود هنرمند نامیده نمی‌شدند و با توجه به این فرآیند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه هنرمندان و محل امن و مامن آنان است.

وی افزود: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی باید به صورت کلان باشد و افق جهانی را مورد توجه خود داشته باشد، در حال حاضر جوانان استان تازه تاسیس البرز با داشته‌ها و توانایی‌های منحصر بفرد و قابل نظر خود در عرصه هنر، به واقع خوش درخشیده‌اند و در مقبولیت شایستگی مورد اهمیت و نظر مسئولین هستند، چرا که در نقطه عطف تاریخی ایران سهم قابل قبولی را ارائه داده‌اند.

مدیر کل ارشاد اسلامی البرز عنوان کرد: در پایان سال، سهم استان البرز در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، پس از تهران اولین استان بود و در جمع سینماگران کشور مورد تجلیل قرار گرفت، همچنین دو تجلیل از طرف رئیس اداره کل ارشاد اسلامی در کمتر از دو ماه انجام شده است، در بین استان‌ها، البرز در حوزه شعر در کشور، رتبه اول را به دست آورده و در جشنواره تئاتر، فیلم و شعر فجر رتبه‌های برتر را از آن خود کرده است.

آشنا با قابل اهمیت دانستن سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، گفت: ترویج و تعالی فرهنگ ایرانی اسلامی از رویکردهای مورد نظر مسئولین کشوری است و بر همین اساس شاخص فعالیت‌های فرهنگی را بر اساس ترویج و تبیین فرهنگ اسلامی ایرانی، قرار داده‌اند. وی در پایان افزود: یکی از اتفاق‌های خوشایند که در سال جاری در استان البرز رخ داده برگزاری اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز عنوان کرد: برگزاری این جشنواره می‌تواند از جمله پله‌های ارتقاء هنر جوانان شهر کرج و استان البرز باشد که امیدوارم هنرمندان استان البرز توانمندتر از همیشه در صحنه تعالی حاضر شوند. وی برگزاری چنین جشنواره‌هایی را حاصل تلاش نهادهای فرهنگی استان و کلانشهر کرج دانست و ادامه داد: اگر خواهان ادامه روند توسعه و پیشرفت فرهنگ و هنر در استان هستیم تمام مسئولان و هنرمندان باید دست در دست یکدیگر دهند و با همدلی و همکاری به افزایش کمی و کیفی چنین جشنواره‌هایی مدد رسانند. علاوه بر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، معاونت فرهنگی، هنری، ورزشی شهرداری کرج، یکی از حوزه‌های یاری کننده انجمن سینماگران استان البرز است.

حسین امیدیان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج نیز در خصوص نیاز پرداختن به فعالیت‌های فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: نیاز مبرم به دانش هنری و نمایشی در استان البرز و تکاپوی جوانان عرصه هنر سینما، حوزه هنری استان البرز را بر آن داشت تا با برداشتن گام‌هایی کوتاه و مثمر، یکی از حوزه‌های یاری کننده به انجمن سینماگران استان البرز باشد و معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج نیز که یکی از فعالیت‌های اصلی‌اش توسعه فرهنگ شهرنشینی است و یکی از راه‌های رسیدن به این هدف را پرداختن به هنر می‌داند از این انجمن تاکنون حمایت‌هایی کرده است.

مخاطب شناسی اولین گام در تهیه فیلم سینمایی است

امیدیان با بیان اینکه مخاطب شناسی اولین گام در تهیه فیلم سینمایی است، بیان کرد: مخاطب‌شناسی و شناخت مخاطب به عنوان اولین گام در حوزه سینما و هنر است.

وی افزود: شناخت مخاطب به فیلمساز این آگاهی را می‌دهد، تا بر اساس میل و رغبت و نیاز او عمل کند، در حقیقت، فیلمسازی که رافع نیاز مردم باشد و دردی را درمان کند، فیلمساز حقیقی است و موضوعی که برخاسته از بطن مردم باشد، فیلم حقیقی است.



کارکرد رسانه سینما

وی در رابطه با کارکرد رسانه سینما در جامعه، گفت: همه ما به چند روش با واقعیت خارجی اطرافمان تماس داریم، در فضای سینما مخاطب حرکتی ندارد و تمام حواسش به دو حس سمعی و بصری منتهی می‌شود.



امیدیان گفت: لطف سینما به این است که مخاطب با مسائلی که در واقعیت فیلم می‌گذرد تماس جدی نداشته باشد و در غیر اینصورت برایش لذت بخش نخواهد بود.

وی افزود: ریشه جذابیت در درون ماست، به همین خاطر است که هر کس با علاقه و نظر متفاوت از دیگران، فیلم را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

وی عنوان کرد: سینما مجموعه‌ای از عناصر ترکیب یافته است که در نهایت فیلم و سینما موجودیت می‌یابد و سپس باید دید کدام عناصر فیلم نسبت به عناصر دیگر اصالت دارد و نسبت دیگر عناصر با یکدیگر چیست.



امیدیان افزود: سینما یک رسانه است و رسانه‌ای موفق است که توانایی ترکیب‌بندی عناصر لازم را به بهترین نحو به کار ببرد، عناصری چون موسیقی، افکت و تصویر، فیلمساز باید ماهیت و حقیقت سینما را کشف کند تا بتواند در ارتباط با مخاطبش نتیجه‌ای عالی را بدست آورد.

فرهنگ و هنراسلامی ریشه در نژاد ایرانی دارد

امیدیان با بیان اینکه فرهنگ و هنر اسلامی ریشه در نژاد ایرانیان دارد، افزود: قالب هنر اسلامی ریشه در هویت وجودی ما دارد، هویتی که به ما شأن و رتبه انسانی می دهد.



وی گفت: در عرصه سینما این هنر به شکلی خاص و هنرمندانه باید ظهور کند، آنچنان که شایسته سینمای اسلامی است، ابزار و وسائل هنرهای اسلیمی در هویت دینی و ملی ما خلاصه می شود، بدون درتقابل قرار دادن این دو می‌توان ره‌آوردهای شایسته‌ای را بدست آورد.



استان البرز شهیدانی با نقش آفرینی هنری دارد



وی در بیان شاخص هنری و نمایشی استان البرز بیان کرد: شاخص الگوی تعریفی برای نوجوانان استان البرز، شهید فهمیده، بهنام محمدی و شهید پناهی است که برای نسل خود در عرصه واقعی زندگی هنرمندانه نقش آفرینی کردند و به مقام رفیع شهادت رسیدند.



امیدیان گفت: شیرمردانی چون علی بخشی، شهید کلهر، قریشی‌ها نمونه‌های دیگر هنرمندانی است که در صحنه بازیگری دنیا خوش درخشیدند.



ارزیابی سطح پتانسیل هنری و نمایشی استان البرز



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج با ارزیابی سطح پتانسیل هنری و نمایشی استان البرز گفت: با توجه به مستندات و آمارهای دریافتی یکی ازعواملی است که انسان را به واقعیت آنچه که هست نزدیک می‌کند هنر است.

امیدیان، در پایان اظهار داشت: راه اندازی اولین انجمن سینماگران استان البرز گامی در جهت تعالی هنر و سینما در البرز است که با استقبال جوانان خوش ذوق و هنرمند مواجه شده است.

