پنج درصد شاخصهای فرهنگی خراسان رضوی به ورزش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی میرسیستانی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از ستارگان ورزشی استان اظهارکرد: اختصاص هزار معلم ورزش به این استان می تواند رهاورد تربیتی خوبی به دنبال داشته باشد.

وی افزود:هم اکنون با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و سیصد میلیون تومان،از یک درصد سهم اعتبار تربیت بدنی استان، به موقعیت آرمانی خود نزدیک می شویم.

وی با اشاره به اینکه 90 هزار دانش آموز در طرح سباح اصول اولیه شنا را آموختند تصریح کرد: آموزش و پرورش خراسان رضوی بیش از صد فضای ورزشی در حال ساخت و 18 استخر قابل بهره برداری دارد.

دراین مراسم از 98 ستاره ورزشی دختر،110 قهرمان ورزشی پسر و 25 تیم برگزیده مسابقات جهانی و کشوری تجلیل و از کتاب برنامه آموزش هماهنگ درس تربیت بدنی برای سه دوره تحصیلی نیز رونمایی شد.