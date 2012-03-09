سهمیه 10 درصدی خانواده های ایثارگران اردبیل در مدارس تیزهوشان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر پنجشنبه در جلسه معاونان آموزشی شهرستانهای استان افزود: این پذیرش در چهار اولویت قرار گرفته که اولویت اول برای فرزندان شهدا و اولویت دوم جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان بیش از سه سال اسارت خواهد بود.

وی با بیان اینکه اولویت سوم با خانواده های جانبازان 25 درصد تا 49 درصد است، تصریح کرد: خانواده های آزادگانی که شش ماه سابقه اسارت دارند نیز در اولویت سوم جای می گیرند که می توانند از سهمیه خود استفاده کنند.

محمودزاده با اشاره به محتوای آیین نامه برگزاری آزمونهای مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی تصریح کرد: اولویت چهارم برای فرزندان جانباز 25 درصد و آزادگان کمتر از چهار ماه اسارت خواهد بود که تنها برای دوره راهنمایی مدارس نمونه دولتی در نظر گرفته شده است

وی با بیان اینکه پذیرش در مدارس نمونه دولتی از طریق آزمون و معدل کتبی است، یادآور شد: در مدارس نمونه دولتی 50 درصد معدل کتبی و 50 درصد آزمون ورودی مورد ارزیابی قرار می گیرد، اما پذیرش مدارس تیزهوشان تنها از طریق آزمون ورودی خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط دوقلوها در این آزمون عنوان کرد: در صورت شرکت دانش آموزان دوقلو و پذیرش یکی از آنها، دوقلوی دیگر به شرط گرفتن 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده مازاد بر ظرفیت مورد پذیرش قرار می گیرد.

محمودزاده امکان جابجایی مدرسه بعد از قبولی را ممنوع عنوان کرد و متذکر شد: دانش آموزان برای هر مدرسه ای که آزمون می دهند برای همان مدرسه پذیرش می شوند و انتقال یا جابجایی از مدرسه ای به مدرسه دیگر یا از شهرستانی به شهرستان دیگر ممنوع است.

وی همچنین با اشاره به تغییر نظام درسی و ایجاد سال ششم ابتدایی، از 6 ساله شدن مقطع تحصیلی ابتدایی در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در چهار سال آینده طرح 6-3 -3 همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز اجرا می شود.

محمودزاده با بیان اینکه در این طرح 6 سال مقطع ابتدایی، سه سال مقطع راهنمایی و سه سال مقطع دبیرستان است، اضافه کرد: چگونگی اجرایی سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در مورد حذف دوره پیش دانشگاهی و ایجاد سال ششم ابتدایی از ابتدای مهر سال تحصیلی 91-92 آغاز خواهد شد.

به گفته وی از ابتدای سال تحصیلی آینده این طرح به مدت سه سال و به صورت آزمایشی انجام می شود، اما با تغییر کتابها از ابتدای سال چهارم طرح 6-3-3 به صورت کامل و در تمامی مقاطع ایجاد می شود.