به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی عصر پنجشنبه در همایش ارتقای صلاحیتهای حرفه‌ای و تقدیر از آموزگاران کلاسهای چندپایه استان بوشهر اظهار داشت: در دین اسلام همواره بر تکریم و احترام به معلمان تاکید شده است.

وی ادامه داد: اگر آموزش‌های لازم برای تفکر صحیح و سالم و تعمیق در افکار را به دانش‌آموزان یاد دهیم، خدمت بسیار بزرگی به آنها کرده‌ایم. نحوه سالم تفکر می‌تواند موجب شکوفایی استعداد دانش‌آموزان شود.

مدیرکل آموزش و پروش استان بوشهر اضافه کرد: معلمان باید با گسترش هویت مسلمان بودن در دانش آموزان، افتخار به اسلامی بودن ایران و شناخت از مقام معظم رهبری را در دانش آموزان پرورش داده تا در آینده حب وطن را داشته باشند و بتوانند منشا خیر برای کشور شوند.

وی افزود: یکی از مسائلی که معلمان باید همواره به آن توجه داشته باشند، توجه به مسائل دینی و اخلاقی است. توجه به این موضوع در معلمان می‌تواند زمینه‌ساز تفکری غنی در بین دانش‌آموزان باشد.

رضایی شکل نگرفتن حب به وطن را یکی از مهمترین عوامل خروج استعدادها از کشور دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش نقش مهی در این مورد دارد و باید عملکرد بهتر و مناسب‌تری در این زمینه داشته باشد.

وی اضافه کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حاصل تلاش دو هزار دانشمند و قانون کار آموزش و پرورش است و آموزگارن کلاس‌های چند پایه نیز باید به این سمت و سو حرکت کنند.