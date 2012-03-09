30 هزار فعال بخش حمل و نقل گیلان به مردم خدمت‌ رسانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سبحان الله علیپور با اشاره به اینکه 15 هزار بسته فرهنگی حقوق مسافر طی ایام نوروز در پایانه‌ های مسافر استان توزیع می‌ شود، بر ضرورت رعایت حقوق مسافران در تمامی ایام سال و به ویژه ایام تعطیلات نوروزی تاکید کرد.

وی همچنین اظهارداشت: نیروهای نظارتی و بازرسی حمل و نقل و پایانه ‌های گیلان از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال 91 بطور آماده باش کامل هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ‌های گیلان با اشاره به حقوق قانونی هر مسافر در سفرهای برون شهری گفت: شهروندان در تهیه بلیط باید به ممهور بودن بلیط‌ ها به مهر شرکت یا موسسه صادرکننده توجه داشته باشند و درج تاریخ، ساعت و مکان حرکت در بلیط ‌ها به صورت خوانا و بدون قلم خوردگی ضروری است.

وی ادامه داد: همراه داشتن 20 کیلوگرم توشه برای هر مسافر در سفرهای برون شهری رایگان بوده و به ازای هر کیلوگرم توشه اضافی دو و نیم درصد نرخ پایه بلیط از مسافران دریافت می‌ شود.

علیپور با بیان اینکه شرکتها و موسسات مسافربری در صورت انصراف مسافر از سفر تا یک ساعت قبل از حرکت وسیله نقلیه ملزم به بازگرداندن 90 درصد از کل مبلغ بلیط هستند، افزود: بعد از این مدت و در صورت حرکت یا حرکت نکردن وسیله نقلیه 50 درصد مبلغ کل بلیط به مسافران بازگردانده خواهد شد.

وی در ادامه حفظ سلامتی مسافران را مهمترین اولویت در سفرهای نوروزی دانست و اذعان داشت: مسافران با بستن کمربند ایمنی و توجه به برنامه سفر رانندگان پرتلاش ناوگان حمل و نقل برون شهری گیلان را یاری کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ‌های گیلان تاکید کرد: شرکتها و موسسات مسافربری موظفند از وسایل نقلیه ‌ای استفاده کنند که از هر لحاظ سالم و فاقد عیب باشد.

وی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان حوزه حمل و نقل در ایام نوروز گفت: حمل و نقل و پایانه ‌های گیلان شکایات رسیده مسافران را در کمترین زمان بررسی خواهد کرد.

علیپوریادآورشد: سامانه پیام کوتاه 3000765655 حمل و نقل و پایانه ‌های گیلان آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردمی است.