  1. استانها
  2. بوشهر
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

۱۰۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در دیلم افتتاح یا اجرا می‌شود

۱۰۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در دیلم افتتاح یا اجرا می‌شود

بوشهر- فرماندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان دیلم، از افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۰۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در دیداری که به اتفاق مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان با امام‌جمعه دیلم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام قائد شهید امت و همچنین شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های موجود، دولت خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را متوقف نکرده و روند اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی و اقتصادی با جدیت ادامه یافته است.

وی با اشاره به اهمیت هفته دولت افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تشریح اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه شهرستان است و تلاش شده پروژه‌هایی که نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها، افزایش رفاه عمومی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، در اولویت قرار گیرند.

فرماندار دیلم بیان کرد: در بخش پروژه‌های عمرانی، ۷۹ پروژه با اعتبار ۴۵۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۱۲ پروژه عمرانی جدید نیز با اعتبار ۵۱۳ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

۱۰۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در دیلم افتتاح یا اجرا می‌شود

وی ادامه داد: در حوزه طرح‌های اقتصادی نیز ۱۰ پروژه با اعتبار ۵۲۸ میلیارد تومان افتتاح و ۴ پروژه اقتصادی با اعتبار ۲ هزار و ۷۸ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود که مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها، سهم قابل توجهی در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی شهرستان خواهد داشت.

کاظمی با تأکید بر اینکه توسعه شهرستان باید با تداوم خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های زیربنایی همراه باشد، گفت: مجموع پروژه‌های هفته دولت شهرستان دیلم در بخش‌های مختلف عمرانی و اقتصادی، اعتباری بالغ بر سه هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری و اجرای این طرح‌ها، ۶۲۹ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شود.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با مسائل و چالش‌های ویژه‌ای مواجه است، یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت وفاق ملی، حفظ جریان خدمت‌رسانی، تقویت امید در جامعه و جلوگیری از توقف طرح‌های توسعه‌ای است. در شهرستان دیلم نیز تلاش شده با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و اعتبارات دولتی، پروژه‌های اولویت‌دار با جدیت دنبال شوند.

وی اضافه کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی اجرا می‌شوند و می‌توانند در ارتقای کیفیت خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان نقش مؤثری داشته باشند.

کاظمی در پایان از تلاش مجموعه مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و همه دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌ها قدردانی کرد و گفت: مسیر خدمت و توسعه شهرستان با وجود همه شرایط و محدودیت‌ها ادامه خواهد داشت و اولویت مجموعه مدیریتی شهرستان، پیگیری مطالبات مردم و تبدیل ظرفیت‌های دیلم به فرصت‌های واقعی برای پیشرفت و رفاه مردم است.

کد مطلب 6927675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها