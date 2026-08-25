به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در دیداری که به اتفاق مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان با امامجمعه دیلم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام قائد شهید امت و همچنین شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، فشارهای اقتصادی و محدودیتهای موجود، دولت خدمترسانی و اجرای طرحهای توسعهای را متوقف نکرده و روند اجرای پروژهها و برنامههای عمرانی و اقتصادی با جدیت ادامه یافته است.
وی با اشاره به اهمیت هفته دولت افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و تشریح اقدامات انجامشده در مسیر توسعه شهرستان است و تلاش شده پروژههایی که نقش مؤثری در بهبود زیرساختها، افزایش رفاه عمومی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، در اولویت قرار گیرند.
فرماندار دیلم بیان کرد: در بخش پروژههای عمرانی، ۷۹ پروژه با اعتبار ۴۵۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۱۲ پروژه عمرانی جدید نیز با اعتبار ۵۱۳ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه طرحهای اقتصادی نیز ۱۰ پروژه با اعتبار ۵۲۸ میلیارد تومان افتتاح و ۴ پروژه اقتصادی با اعتبار ۲ هزار و ۷۸ میلیارد تومان کلنگزنی میشود که مجموع سرمایهگذاری این طرحها، سهم قابل توجهی در تقویت زیرساختهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی شهرستان خواهد داشت.
کاظمی با تأکید بر اینکه توسعه شهرستان باید با تداوم خدمترسانی و اجرای طرحهای زیربنایی همراه باشد، گفت: مجموع پروژههای هفته دولت شهرستان دیلم در بخشهای مختلف عمرانی و اقتصادی، اعتباری بالغ بر سه هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان را شامل میشود و پیشبینی میشود با بهرهبرداری و اجرای این طرحها، ۶۲۹ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شود.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با مسائل و چالشهای ویژهای مواجه است، یکی از مهمترین رویکردهای دولت وفاق ملی، حفظ جریان خدمترسانی، تقویت امید در جامعه و جلوگیری از توقف طرحهای توسعهای است. در شهرستان دیلم نیز تلاش شده با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و اعتبارات دولتی، پروژههای اولویتدار با جدیت دنبال شوند.
وی اضافه کرد: این پروژهها در حوزههای مختلف عمرانی و اقتصادی اجرا میشوند و میتوانند در ارتقای کیفیت خدمات عمومی، توسعه زیرساختها، حمایت از فعالیتهای اقتصادی، افزایش ظرفیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان نقش مؤثری داشته باشند.
کاظمی در پایان از تلاش مجموعه مدیران، کارکنان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و همه دستاندرکاران اجرای پروژهها قدردانی کرد و گفت: مسیر خدمت و توسعه شهرستان با وجود همه شرایط و محدودیتها ادامه خواهد داشت و اولویت مجموعه مدیریتی شهرستان، پیگیری مطالبات مردم و تبدیل ظرفیتهای دیلم به فرصتهای واقعی برای پیشرفت و رفاه مردم است.
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