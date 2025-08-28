سقوط ۱۳ پایه برق و ۱۵ میلیارد ریال خسارت تندباد و طوفان در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جهانگیری از بروز خسارت به شبکه‌های برق در مناطق روستایی خبر داد و گفت: بحران اقلیمی و طوفان و تندباد باعث سقوط ۱۳ پایه در دو نقطه از بخش و شهر سندرک شد.

وی با تقدیر از نیروهای اجرایی اضافه کرد خساراتی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در این روستاها بر جای ماند، در روستای گرو مبلغ سه میلیارد ریال و در روستای آرنگو مرکزی نیز خسارت‌هایی به شبکه برق وارد شد.

رئیس اداره برق بخش توکهور و هشت‌بندی با تحسین همت نیروهای برق شهرستان میناب و بخش توکهور و هشت بندی و بخش سندرک اضافه کرد: جمعاً ۱۰ اکیپ در روزی گرم و طاقت فرسا طی یک روز کاری مرحله احداث و بهره برداری از شبکه ترمیم شده را انجام دادند.

جهانگیری بیان کرد: ۲۰ روستا از فیدر برق روستای گرو استفاده می‌نمودند که با عملیات ترمیم شبکه گروه جهادی اداره برق شهرستان میناب و بخش توکهور هشت بندی و نیروهای بخش سندرک روشنایی دوباره به خانه‌ها برگشت و موجب افزایش رضایت مردم شد.

در این عملیات ۳ اکیپ از مدیریت برق شهرستان میناب و ۲ اکیپ پیمانکاری ۲ اکیپ برق سندرک و یک اکیپ از برق بخش توکهور هشت بندی مشارکت داشتند.

گرو، روستایی در دهستان سندرک بخش سندرک شهرستان میناب در استان هرمزگان است.