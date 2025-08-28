  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

سقوط ۱۳ پایه برق و ۱۵ میلیارد ریال خسارت تندباد و طوفان در هرمزگان

سقوط ۱۳ پایه برق و ۱۵ میلیارد ریال خسارت تندباد و طوفان در هرمزگان

بندرعباس-رئیس اداره برق بخش توکهور و هشت‌بندی شهرستان میناب از بروز خسارت به شبکه‌های برق در مناطق روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جهانگیری از بروز خسارت به شبکه‌های برق در مناطق روستایی خبر داد و گفت: بحران اقلیمی و طوفان و تندباد باعث سقوط ۱۳ پایه در دو نقطه از بخش و شهر سندرک شد.

وی با تقدیر از نیروهای اجرایی اضافه کرد خساراتی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در این روستاها بر جای ماند، در روستای گرو مبلغ سه میلیارد ریال و در روستای آرنگو مرکزی نیز خسارت‌هایی به شبکه برق وارد شد.

رئیس اداره برق بخش توکهور و هشت‌بندی با تحسین همت نیروهای برق شهرستان میناب و بخش توکهور و هشت بندی و بخش سندرک اضافه کرد: جمعاً ۱۰ اکیپ در روزی گرم و طاقت فرسا طی یک روز کاری مرحله احداث و بهره برداری از شبکه ترمیم شده را انجام دادند.

جهانگیری بیان کرد: ۲۰ روستا از فیدر برق روستای گرو استفاده می‌نمودند که با عملیات ترمیم شبکه گروه جهادی اداره برق شهرستان میناب و بخش توکهور هشت بندی و نیروهای بخش سندرک روشنایی دوباره به خانه‌ها برگشت و موجب افزایش رضایت مردم شد.

در این عملیات ۳ اکیپ از مدیریت برق شهرستان میناب و ۲ اکیپ پیمانکاری ۲ اکیپ برق سندرک و یک اکیپ از برق بخش توکهور هشت بندی مشارکت داشتند.

گرو، روستایی در دهستان سندرک بخش سندرک شهرستان میناب در استان هرمزگان است.

کد خبر 6573163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها