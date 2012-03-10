زنان؛ الگوهای تاثیرگذار جامعه/ لزوم توانمند سازی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه جامع زنان در هرمزگان مدیران استانی در بازدید از این نمایشگاه نظرات خود را در خصوص توانمند سازی زنان و ضرورتهای ایجاد فضای مناسب برای فعال تر شدن بانوان درجامعه عنوان کرده اند.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان گفت: بخشی از فعالیت‌های غرفه بهزیستی که در نمایشگاه جامع زنان هرمزگان برپا شده است به معرفی دستاوردها و ارتباط دادن مشتریان با مددجویان تولیدکننده اختصاص دارد.

جاسم محمدی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جامع زنان هرمزگانی در جمع خبرنگاران با اشاره به برپایی یک غرفه در این نمایشگاه توسط بهزیستی اظهار داشت: توانمندی زنان سرپرست خانوار، گروه های همیار و زنان و دختران معلول در این غرفه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی با اشاره به تلاش سازمان بهزیستی در راستای ارتقا توانمندی زنان سرپرست خانوار افزود: گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار توسط دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی استان با هدف توانمند سازی و مشارکت زنان سرپرست خانوار تشکیل شده که تعداد این گروه‌ها در سال۹۰ به ۲۸ گروه رسیده که این آمار نشان از این است که زنان در قالب گروه، توانمندی لازم را برای بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی خود به دست می آورند و شرکت گروه های همیار در این نمایشگاه باعث ایجاد خودباوری و انگیزه در زنان سرپرست و نیازمند می‌شود.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان در ادامه با تشریح فعالیت های بهزیستی هرمزگان ادامه داد: غرفه مذکور در این نمایشگاه علاوه بر معرفی دستاوردهای زنان تحت حمایت بهزیستی استان، توزیع و پخش کلیپ توانمندی‌های گروه‌های همیار و فعالیت‌های گروه همیار و زنان سرپرست خانوار، اجرای سرود ملی توسط دختران توانمند ناشنوای بهزیستی، عرصه و فروش دستاوردهای زنان توانمند معلول و گروههای همیار بهزیستی و برپایی نمایشگاه عکس از توانمندی زنان تحت حمایت را نیز در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: معرفی و بازتاب حضور زنان معلول موفق در عرصه های هنری و فرهنگی ، معرفی توانمندی گروه‌های همیار بهزیستی، معرفی توانمندی های زنان معلول تحت حمایت بهزیستی، حضور تیم سیار اورژانس اجتماعی جهت مراجعه تمامی شهروندانی که دارای مشکلات اجتماعی نظیر خشونت، همسرآزاری، کودک آزاری، مشکلات خانوادگی، رفتاری و خودکشی نیز دیگر خدمات غرفه مذکور و بهزیستی هرمزگان در نمایشگاه جامع زنان است.

زنان الگوهای تاثیرگذاری برای جامعه هستند

مدیرکل بیمه خدمات درمانی هرمزگان گفت: در نخستین نمایشگاه جامع زنان هرمزگان نقش تاثیرگذار زنان در جامعه به خوبی به نمایش درآمده است.

مهرداد پاکدامن ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به معرفی نقش زنان در جامعه در این نمایشگاه، بیان داشت: در این نمایشگاه اهمیت و تاثیرگذاری نقش زنان در جامعه همان گونه که در دین اسلام بر آن تاکیده شده به خوبی به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به نقش کلیدی زنان در جامعه، اظهار داشت: زنان الگوهای بسیار تاثیرگذاری برای جامعه هستند و در این نمایشگاه برای نخستین در استان هرمزگان بر نقش کلیدی زنان در جامعه تاکید شده است.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی هرمزگان ادامه داد: برگزاری چنین نمایشگاهی در استان هرمزگان کم سابقه بوده و در آن به خوبی حضور پر رنگ زنان هرمزگانی در عرصه های مختلف اجتماعی نشان داده شده است.

پاکدامن در ادامه با اشاره به ارائه خدمات بیمه ای به زنان سرپرست خانوار، تصریح کرد: صندوق بیمه ایرانیان وابسته به بیمه خدمات درمانی تمامی سرپرستان خانوار را با پرداخت ۵۰ درصد از حق بیمه، تمامی اعضای خانواده ها را بیمه می کند که هزینه آن معادل ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر فرد در سال است.

وی افزود: همچنین زنان سرپرست خانوار کم بضاعت می توانند با ارائه تایید نامه از سوی کمیته امداد امام خمینی از تخفیف ۸۵ درصدی بیمه خدمات درمانی بهره مند شوند.

لزوم تداوم برگزاری نمایشگاه های ویژه بانوان در هرمزگان

مدیر کل امور اجتماعی استانداری هرمزگان بر لزوم تداوم برگزاری نمایشگاه ها و همایش‌های ویژه بانوان در این استان تاکید کرد.

اسماعیل تذرو در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه جامع زنان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نقش بانوان در پیشرفت کشور به ویژه در سه دهه اخیر بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه زنان در عرصه های مختلف انقلاب حضوری قابل تقدیر و ارزنده داشته اند افزود: باید در راستای فراهم سازی هر چه بیشتر زمینه حضور این قشر در جامعه تلاش کرد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری هرمزگان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه جامع زنان هرمزگان ادامه داد: برگزاری این رویداد د رنوع خود دارای اهمیتی خاص و ویژه است چرا که این نمایشگاه نخستین نمایشگاهی است که در ابعاد ویژه فعالیتی بانوان به این مبحث پرداخته است.

تذرو افزود: در این نمایشگاه علاوه بر اینکه روزانه تعداد قبال توجهی از بانوان از دستاوردها و توانمندی های هم نوعان خود بازدید به عمل می‌اورند، بخش قابل توجهی از دستگاه ها نیز در برگزاری آن دخیل هستند که این امر سبب مشارکت یافتن جمع قابل توجهی از بانوان استان در این رویداد شده است.

به گفته این مسئول علاوه بر تاثیرات مطلوب حاصله از این گردهمایی و هم پوشانی، می توان گفت که این رویداد در قدم نخست میتواند سبب مشارکت و حضور هرچه بیشتر بانوان در فعالیت های گروهی و اجتماعی با توجه به اصل ارتقا روحیه و نشاط در آنان داشته باشد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری هرمزگان همچنین در ادامه ضمن تقدیر از برگزار کنندگان نمایشگاه جامع زنان هرمزگان افزود: این نمایشگاه که حاصل تلاش چندین دستگاه مرتبط با امور بانوان با محوریت اداره کل بانوان و خانواده استانداری هرمزگان است به محل مناسبی برای ارائه دستاوردهای بانوان هرمزگانی تبدیل شده است.

تذرو اظهار امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه ها در سال‌های آینده همواره در دستور کار مسئولان مربوطه قرار داشته باشد تا از این طریق زمینه معرفی هر چه بیشتر توانمندی ها و ظرفیت های بانوان فراهم آید.