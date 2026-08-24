آمادگی مسکو برای حمایت از میانجیگری در خصوص جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، الکساندر آلیموف معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو آماده حمایت از تلاش های میانجیگرانه برای پایان دادن به جنگ ایران و محافظت از ثبات خاورمیانه است.

وی اضافه کرد: اگر از روسیه درخواست شود، این کشور آماده حمایت از تلاش های مذکور چه در خصوص ایران چه در چارچوب گسترده تر برای محافظت از ثبات منطقه از جمله دکترین امنیتی در منطقه خلیج فارس است.

آلیموف بیان کرد: تحولات لبنان تلاش ها برای احیای روند مذاکرات میان آمریکا و ایران را با مشکل رو به رو می کند.

روسیه پیشتر نیز پیشنهاد میانجیگری بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با هدف تحقق ثبات در منطقه را ارائه داده بود.