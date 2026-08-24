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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۲

سیادتی: ۱۲ کیلوگرم تریاک در مسیر کوهستانی بام و صفی‌آباد کشف شد

سیادتی: ۱۲ کیلوگرم تریاک در مسیر کوهستانی بام و صفی‌آباد کشف شد

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد گفت: در پی تعقیب راکب موتورسیکلت در مسیرهای کوهستانی، ۱۲ کیلوگرم تریاک از متهم متواری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرگرد سیدعبدالله سیادتی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر از شهرستان خوشاب به بام و صفی‌آباد، تیمی از مأموران به محورهای ورودی اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در یکی از مسیرهای صعب‌العبور، راکب یک دستگاه موتورسیکلت با سر و صورت پوشیده و پلاک مخدوش را مشاهده و تعقیب وی را آغاز کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد گفت: به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر و محدودیت تردد خودرو، تعقیب برای مدتی ادامه یافت و راکب موتورسیکلت به علت سرعت بالا کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و واژگون شد.

سیادتی ادامه داد: راکب موتورسیکلت با استفاده از تاریکی هوا و شرایط کوهستانی از محل متواری شد.

وی تصریح کرد: مأموران در پاکسازی محل بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک و یک دستگاه گوشی تلفن همراه کشف کردند و شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

کد مطلب 6925595

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