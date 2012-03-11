جزئیات سهم هر بخش از صادرات 75 میلیارد دلاری 91

حمید صافدل در گفتگو با مهر با اشاره به هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی 75 میلیارد دلاری برای سال 91 از سوی کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، گفت: بر این اساس، بیشترین سهم به میزان 20 میلیارد دلار برای پتروشیمی در نظر گرفته شده است و بعد از آن، میعانات گازی بیشترین سهم صادراتی را به میزان 15 میلیارد دلار خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس هدفگذاری‌های صورت گرفته، صنعت با صادرات 16 میلیارد دلاری و کشاورزی با صادرات 11 میلیارد دلاری در رتبه‌های بعدی نقش‌آفرینی در صادرات 75 میلیارد دلاری غیرنفتی کشور در سال 91 قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مصوب شد تا صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 91 به 6.5 میلیارد دلار، معدن به 3 میلیارد دلار، صنایع دستی 1.5 میلیارد دلار و فرش 1 میلیارد دلار برسد.

به گفته صافدل، سهم صادرات خدمات دانش‌بنیان از صادرات غیرنفتی سال 91، معادل یک میلیارد دلار خواهد بود که گام بلندی در راستای صادرات فن آوری ایرانی به سایر کشورهای دنیا به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با توجه به شرایط موجود و تحریم‌هایی که بر علیه ایران وضع شده است، این هدفگذاری قابل تحقق خواهد بود، گفت: جای نگرانی نیست.

صافدل ادامه داد: با توجه به اینکه توانستیم صادرات 45 میلیارد دلاری را در سال 90 محقق کنیم، گام بلندتری را در سال 91 هدفگذاری کرده‌ایم و امیدواریم با توجه به تدوین برنامه‌های راهبردی که در حوزه‌های مختلف برای توسعه صادرات غیرنفتی دنبال می‌شود، بتوان این هدفگذاری را محقق کرد.

وی اظهار داشت: البته رسیدن به صادرات غیرنفتی 75 میلیارد دلاری در سال 91، به طور قطع پیش شرط‌هایی دارد که باید به آن نیز توجه شود.