رسانه ملی سهم بزرگی در شکل گیری حماسه 12 اسفند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در نامه به رئیس سازمان صدا و سیما ازعملکرد رسانه ملی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

متن نامه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به عزت الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیمابه این شرح است:

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور پُرشور، دشمن شکن و مشارکت حدود 65 درصد مردم ولایت مدار، انقلابی، آگاه، مسلمان، هوشیار و بصیر در نهایت آرامش، امنیت و سلامت با شکوه برگزار شد. بی تردید پیروز این میدان، رهبر حکیم انقلاب و امت حزب الله هستند که این حماسه بزرگ را آفریدند.

در این حضور گسترده، پرشور و آگاهانه ملت ایران، بی تردید نقش رسانه ملی، برجسته و شایسته تقدیر است. آن گونه که در صدر این حماسه، از رهنمودهای رهبری و هوشیاری مردم، خلاقیت و نوآوری رسانه ملی و مسوولین پرتلاش آن می توان نام برد.

حجم برنامه های رسانه ملی چه در عرصه سیما و چه در عرصه صدا و شبکه های استانی، متنوع، مخاطب پسند و ارزشی بود. بطوریکه برنامه های ارایه شده، توانست افکار عمومی را در انتخاب نمایندگانی ولایت مدار، انقلابی و کارآمد و تحول گرا یاری نماید.

رسانه ملی در چند هفته منتهی به انتخابات مجلس نهم، با برگزاری میزگردهای تخصصی، مناظره ها و گفتگوهای زنده، سهم بزرگی در شکل گیری این حماسه داشت؛ در عین حال برنامه های ارایه شده، حالتهای تصنعی نداشته بلکه کاملا زنده، پُرنشاط و عمیق بود.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی وظیفه خود می داند از حسن تدبیر، برنامه ریزی واقدامات شایسته رسانه ملی در برگزاری انتخابات پُرشکوه مجلس نهم صمیمانه تشکر نماید. از خداوند سبحان توفیقات روزافزون برای شما وهمکاران ارجمند در سازمان صداوسیما خواهانیم.