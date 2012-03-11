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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

سردار چناریان:

باند مسلح قاچاق مواد مخدر در کرمان منهدم شد

باند مسلح قاچاق مواد مخدر در کرمان منهدم شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام شبکه مسلح تهیه، حمل و توزیع مواد مخدر در جنوبشرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به کشف 1.5 تن انواع مواد مخدر در استان کرمان طی 24 ساعت گذشته بیان داشت: یک شبکه مسلح که اقدام به تهیه، تولید و توزیع مواد مخدر در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس می کرده در رودبار جنوب دستگیر شد.

وی بابیان اینکه این باند از باندهای معروف قاچاقچیان مسلح بوده که در جنوبشرق کشور فعالیت می کرده، افزود: در این درگیری یک نفر از اشرار به هلاکت رسید و بیش از 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل مرفین، حشیش و تریاک کشف شد.

وی ادامه داد: همچنین پنج نفر از عاملین اصلی این باند دستگیر، شش قبضه انواع سلاحهای سبک و نیمه سنگین و مقادیری مهمات کشف شد.

سردار چناریان اظهار داشت: در این درگیری سه دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: اعضاء این باند سابقه شرارت داشته و چندین نوبت با مامورین ما در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان درگیر شده و در به شهادت رساندان نیروهای ما هم نقش داشته اند.

وی بیان داشت: طی 24 ساعت گذشته همچنین با انجام عملیاتی منسجم و اطلاعاتی، دو باند دیگر هم دستگیر و در مجموع این اقدامات 1.5 تن انواع مواد مخدر کشف شد.
 

کد مطلب 1557248

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