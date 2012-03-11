به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما ظهر یکشنبه در همایش روابط عمومیهای آموزش و پرورش مناطق 13گانه استان افزود: این نقیصه با آموزش تخصصی کارکنان و نیروی انسانی در عرصه رسانه و ارتباطات برطرف می شود.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی در روابط عمومیها باید به گونه‌ای باشد که به سود مخاطب و دستگاه اجرایی مربوطه باشد و آگاه سازی را در جامعه تحقق بخشد.

رهنما اظهار داشت: وجود جایگاهی با عنوان روابط عمومی به معنای این است که دولت مالک اطلاعات نیست بلکه امانت‌دار آن است و براین اساس باید فعالیت روابط‌عمومی ها سیستمی، فرآیندی و فراگیر باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در عرصه‌‌های اطلاع‌ رسانی و اعتماد آفرینی همه اجزای یک مجموعه باید هماهنگ بوده و مشارکت فعال و سازنده داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید تلاش کرد تا شاخصها و کارکردهایی که در روابط عمومی به صورت تئوری ارائه می‌شود، متناسب با فرهنگ، ساختار و نظام اداری و تشکیلاتی ما باشد.

رهنما تصریح کرد: به روز شدن اطلاعات و آموزشهای ارائه شده به آنها در بخشهای تخصصی باعث پویایی روابط عمومی و بهره‌گیری از جدیدترین متدهای جهانی برای بروز قابلیتها و توانمندیهای بالقوه خواهد شد.

وی اظهار داشت: اطلاع رسانی در آموزش و پرورش با توجه به گستردگی مخاطبان از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به اینکه مخاطبان ویژه‌ای به نام دانش آموز دارد، ‌باید آنان را با ارزشها، اهداف و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی آشناتر کرد.