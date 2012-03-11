روند جذب سرمایه های خارجی صعودی است/ فعالیت 8 سرمایه گذار خارجی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم فرجی صبح یکشنبه در نشست ستاد سرمایه گذاری استان یزد اظهار داشت: تحولات چشمگیری در زمینه سرمایه گذاری خارجی در یزد انجام شده و بر اساس ارزیابی عملکردها، این استان از نظر سرمایه مصوب در کشور دارای رتبه نهم است.

وی افزود: وضعیت سرمایه گذاری نه تنها در استان یزد بلکه در همه مناطق کشور روند صعودی به خود گرفته است و این نشان از بی اثر بودن فشارها و تحریم ها علیه ایران است.

فرجی تاکید کرد: زمینه جذب بیشتر سرمایه ‌گذاری‌ های خارجی باید در کشور فراهم شود و این مهم با همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ های اجرایی و بخش خصوصی امکانپذیر خواهد شد.

موانع سرمایه گذاری باید در سطح ملی برطرف شود

وی بر رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی تاکید کرد و افزود: برای استفاده کامل از ظرفیت های سرمایه گذاری باید موانع و چالش ها برطرف شود.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس نیز در این نشست با اشاره به برگزاری همایش بین ‌المللی فرصت ‌های سرمایه‌ گذاری در استان یزد در سال آینده اظهار داشت: برگزاری این همایش، فرصت مناسبی است تا گام‌ های اساسی ‌تر در این بخش برداشته شود.

علی ‌اکبر اولیا با بیان اینکه استان یزد از ظرفیت‌ های کافی برای رشد سرمایه ‌گذاری برخوردار است، افزود: باید ساز و کارهای لازم در این زمینه فراهم و وضع موجود به منظور جذب سرمایه ‌گذاری خارجی معرفی شود.

لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی قوی در حوزه سرمایه گذاری یزد

وی وجود بانک اطلاعاتی قوی در حوزه سرمایه‌ گذاری را از نیازهای اساسی این بخش برشمرد و بر معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه اقدامات و کارهای خوبی طی سال‌های اخیر در حوزه سرمایه‌ گذاری استان صورت گرفته و بستر لازم در این زمینه فراهم است.

مرادعلی میر عنوان کرد: کشورهای مختلفی آمادگی خود را برای سرمایه ‌گذاری در استان یزد اعلام کرده‌اند و در این زمینه قراردادهایی امضا شده است.

8 سرمایه گذار خارجی در یزد فعالیت می کنند

وی افزود: در زمینه استخراج سنگ آهن و احداث کارخانه فولاد با مشارکت سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی، تفاهم نامه‌هایی به امضاء رسیده است و هم اینک هشت سرمایه گذار خارجی در استان در بخش ‌های مختلف در حال فعالیت هستند و با دو سرمایه‌گذار نیز در زمینه نانو لاستیک که صنعتی جدید و نوپاست، قرارداد منعقد شده است.

میر با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، راهکار اساسی برای توسعه و رونق اقتصادی جامعه و ایجاد اشتغال است و می ‌تواند به عنوان اهرمی برای توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود، افزود: سرمایه‌ گذاری خارجی می‌تواند به اصلاح نظام مدیریت و تبادل تجربیات اقتصادی و به کارگیری فناوری نوین منجر شود.

طرح های قابل سرمایه گذاری خارجی در یزد شناسایی شدند

مسئول ستاد و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد نیز گفت: تعدادی طرح قابل سرمایه ‌گذاری خارجی در زمینه‌های مختلف در استان یزد شناسایی و به هیئت‌های تجاری خارجی معرفی شده است.

مهدی مهدیار اظهار داشت: طی حدود یک سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای رونق سرمایه‌گذاری در استان یزد صورت گرفته است.

وی افزود: فراهم کردن زمینه اخذ مجوز سرمایه ‌گذاری خارجی، اطلاع‌رسانی و معرفی پتانسیل ‌ها، مزیت‌ها و توانمندی ‌های سرمایه ‌گذاری، شناسایی طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری و رفع موانع و مشکلات این بخش از جمله این اقدامات است.

پروژه های صنعتی و گردشگری به مرحله عقد قرارداد خارجی رسیده است

مهدیار یادآور شد: امسال مذاکرات با هیئت‌ های مختلف سرمایه ‌گذاری خارجی و تلاش‌ های مختلفی برای جذب سرمایه ‌گذاری خارجی برای پروژه‌ های اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و گردشگری استان انجام شده است و تعدادی از این پروژه ‌ها به مرحله انعقاد قرار داد رسیده و در مرحله کسب مجوز سرمایه ‌گذاری خارجی است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری یزد نیز از پیگیری و تلاش مستمر مجموعه استان برای رونق سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: زمینه‌ های جذب سرمایه ‌گذاری در استان یزد شناسایی و مذاکرات لازم برای این امر انجام شده است.

منتظری، همکاری دستگاه‌ های اجرایی و بخش خصوص در این زمینه را خوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: در آینده شاهد رونق بیشتر این بخش باشیم.