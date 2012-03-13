به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عابدینی، حمیدرضا طاهرخانی، محمد فتوحی، علی پاکدامن و محمد رهبر بازیکنانی هستند که در قالب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در رقابت‎های جام جهانی روسیه شرکت می‎کنند. این مسابقات در مسکو برگزار می‎شود.

مسابقات شمشیربازی جام جهانی روسیه آخرین رقابت‎های گزینشی المپیک در اسلحه سابر است که امسال برگزار می‎شود. بنابراین این رقابت‎‏ها آخرین فرصت برای مجتبی عابدینی است که تا موقعیت خود در رنکینگ جهانی را پیش از حضور در مسابقات زون آسیا بهبود بخشد.

شمشیربازان اسلحه سابر ایران هیچ شانسی برای کسب سهمیه المپیک بر اساس رنکینگ جهانی ندارند. شرکت دررقابت‎های زون آسیا بهترین فرصت برای آنهاست تا بتوانند سهمیه المپیک را به دست آورند. عابدینی نماینده ایران در این مسابقات است. این بازیکن با چگونگی عملکردش در روسیه می‌تواند موقعیت جهانی خود را برای گروه‌بندی بهتر در مسابقات زون آسیا بهبود بخشد.

مسابقات شمشیربازی جام جهانی روسیه طی روزهای 26 تا 28 اسفندماه برگزار می‌شود. رقابت‌های زون آسیا نیز از 30 فروردین ماه سال آینده در کره‌جنوبی آغاز می‌شود.