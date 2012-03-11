به گزارش خبرنگارمهر،علیرضا دبیر،رئیس کمیته ورزش و هیات رئیسه عضور شورای اسلامی شهر تهران و دکتر جاسم عبدالکریم البصری ،رئیس کمیته ورزش جوانان مجلس استان بغداد در نشستی مشترک به بررسی راههای ارتقاء روابط توسعه و فرهنگ ورزش و سلامت در پایتختهای دو کشور ایران و عراق پرداختند.
وی در این نشست به تشریح بخشهایی از فعالیتهای صورت گرفته جهت توسعه ورزش در پایتخت پرداخت و گفت: فعالیتهای حمایتی شورای اسلامی شهر تهران در بخش ورزش و تندرستی به دو دسته عمرانی و جاری تقسیم میشود که خوشبختانه طی یکی دو سال اخیر با حمایتهایی که شورای اسلامی شهر از ورزش همگانی داشته، شاهد افزایش سرانه ورزشی برای شهروندان تهرانی بودهایم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با ارائه گوشهای از فعالیتهایی که در حوزه ورزش طی چند سال گذشته در پایتخت انجام شده است، خاطرنشان کرد: در کنار ورزشگاههای متعدد و سالنهای مجهز، امروز به هر گوشهای از پایتخت نگاه میکنیم یک بوستان میبنیم که در هر بوستان ستهای ورزشی برای شهروندان در نظر گرفته شده است تا به راحتی بتوانند ورزش کنند.
دبیر خطاب به همتای عراقی خود اظهار داشت: ورزش در پایتخت با دیدگاهی کاملا همگانی دنبال میشود و با تدابیری که در مناطق در نظر گرفته شده است، خواستار گسترش سرانه فضای ورزش شهروندان برای شهروندان هستیم. امروزه تهران صاحب مجموعههای متعدد ورزشی در مناطق مختلف خود است که با کمترین هزینه در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
در ادامه این نشست دکتر جاسم عبدالکریم البصری به اشاره به برداشتهایش از سفر و بازدید از اماکن وزشی پایتخت ایران اسلامی،گفت: در تهران حمایتهای خوبی از ورزش میشود و ارتباط خوبی بین ورزشکاران وجود دارد اما از همه مهمتر اینکه حمایتهای شهرداری از ورزش باعث شده تا حلقههای ورزش همگانی که همان مردم هستند به یکدیگر نزدیک شوند و جامعه واکنش خوبی به ورزش داشته باشند.
البصری گفت: خوشبختانه تجربیات بسیار خوبی از سفر به تهران در اختیارم قرار گرفت که این خود جای خوشحالی دارد. تهرانیها امکانات و زیرساختهای خوبی برای ورزش همگانی دارند و ما نیز باید از تجربیات مدیریت شهری تهران برای گسترش ورزش همگانی در عراق استفاده کنیم. متاسفانه در عراق زیرساختهای مناسبی برای گسترش ورزش همگانی وجود ندارد که این عدم توانایی به دلیل وجود مشکلات امنیتی بوده است اما خوشبختانه هم اکنون ساختوسازها در این بخش آغاز شده است.
رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس استان بغداد با اشاره به مشکلات ساختاریای که در ورزش عراق وجود دارد، خواستار دریافت اطلاعات و تجربیات مدیران شهری تهران شد و گفت: ما باید از تجربیات مدیران شهری تهران استفاده کنیم چرا که ما با مشکلی به نام تداخل مسئولیتها و مشکلات استراتژیکی در این بخش مواجه هستیم و خوشحال میشویم که مدیران شهری تهران تمام تجربیات خود را در بخش گسترش ورزش همگانی و هماهنگی در تداخل تصمیمگیریها را در اختیار مدیران شهری بغداد قرار دهند. ورزش در تهران به سمتوسویی رفته است که در زیرساختها عملکرد قدرتمندی داشته است و ما نیز در تلاشیم که مجموعههایی فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در بغداد داشته باشیم.
البدری تاکید کرد: ما میخواهیم در عراق باشگاههایی داشته باشیم که شبیه شرکتهای سهامی باشند و سهامشان در بازار بورش خرید و فروش شوند. امروز در بغداد 60 باشگاه ورزشی وجود دارد که 8 میلیون نفر با آنها در ارتباط مستقیم هستند اما ما اعتقاد داریم برای پیشرفت در عرصه ورزش همگانی باید از تجربیات کلانشهرهایی همچون تهران نیز استفاده کنیم.
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