سرانه بودجه ۹۸ شهروندان کدام شهر از شهروندان تهران بیشتر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، سرانه بودجه سال آینده شهروندان کدام شهر از شهروندان تهران بیشتر است. با نگاهی گذرا به بودجه سال آینده کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور، درمی‌یابیم که مشهدی‌ها در سرانه بودجه از تهرانی‌ها سبقت گرفتند و این در حالی است که شهروندان اصفهان و قم نیز در اختصاص بودجه سرانه، سایه به سایه شهروندان تهران می‌سایند.

بر اساس بودجه سال ۹۸ شهرهای بزرگ و مراکز استان‌های کشور، شهر مشهد با بودجه ۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی از بودجه سرانه بالاتری از شهر تهران با بودجه ۱۸ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومانی برخوردار است و سهم تهرانی‌ها در بودجه شهری، دو میلیون و ۱۵۵ هزار تومان است درحالی‌که سهم مشهدی‌ها از بودجه شهری، دو میلیون و ۵۹۴ هزار تومان است.

بر این اساس شهر اصفهان با بودجه ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی و شهر قم با بودجه دو هزار و ۳۵۰ میلیون تومانی، به ترتیب سرانه یک میلیون و ۸۲۸ هزار تومانی و یک میلیون و ۸۱۹ هزار تومانی را برای شهروندان خود به ارمغان آورده‌اند.

کلان شهر تهران با جمعیت ثابت نزدیک به ۹ میلیون نفری خود که در ساعات روز به ۱۱ تا ۱۲ میلیون نفر می‌رسد، چند سال است که با وجود افزایش افسارگسیخته هزینه‌ها، درجا می‌زند درحالی‌که شهرهایی همچون مشهد، اصفهان و قم و حتی شهرهای کوچک‌تری همچون زاهدان، بندرعباس و همدان نیز از افزایش قابل توجه در بودجه شهری برخوردار بوده‌اند و همین امر باعث توقف بسیاری از پروژه‌های شهری و اُفت کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان در پایتخت شده است.

سرانه بودجه شهروندان شهرهای بزرگ کشور در سال ۹۸