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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

پس از تبریک "AFC"؛

فیفا انتخابات فدراسیون فوتبال ایران را تأیید کرد

فیفا انتخابات فدراسیون فوتبال ایران را تأیید کرد

سایت فیفا با تایید انتخابات فدراسیون فوتبال ایران نام علی کفاشیان را روبه‌روی عنوان ریاست فدراسیون فوتبال ایران درج کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی را به انتخابات فدراسیون فوتبال گرفته و حتی بحث غیرقانونی بودن احراز پست ریاست توسط علی کفاشیان را مطرح کرده سایت فیفا در بخش مشخصات تیم ملی فوتبال ایران علی کفاشیان را به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان معرفی کرده است. هادی آیت الهی و مهدی محمد نبی در این صفحه با عناوین نایب رئیس اول و دبیرکل فدراسیون فوتبال معرفی شده‌اند.

پیش از این "ژانگ جیلونگ"، رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز انتخاب مجدد علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران را به وی تبریک گفته بود.

کد مطلب 1557672

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