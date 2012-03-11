فیفا انتخابات فدراسیون فوتبال ایران را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی را به انتخابات فدراسیون فوتبال گرفته و حتی بحث غیرقانونی بودن احراز پست ریاست توسط علی کفاشیان را مطرح کرده سایت فیفا در بخش مشخصات تیم ملی فوتبال ایران علی کفاشیان را به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان معرفی کرده است. هادی آیت الهی و مهدی محمد نبی در این صفحه با عناوین نایب رئیس اول و دبیرکل فدراسیون فوتبال معرفی شده‌اند.

پیش از این "ژانگ جیلونگ"، رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز انتخاب مجدد علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران را به وی تبریک گفته بود.