رگبار پراکنده در ارتفاعات گلستان؛ تداوم هوای نسبتاً پایدار در استان

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز جمعه در غالب نقاط استان جوی نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود، اما در برخی نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.

وی افزود: در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای همچنین پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید موقتی ممکن است رخ دهد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: این شرایط جوی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و در حالی که بیشتر مناطق استان از پایداری نسبی هوا برخوردار هستند، نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی همچنان مستعد رگبارهای پراکنده خواهند بود.