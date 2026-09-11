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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۸

رگبار پراکنده در ارتفاعات گلستان؛ تداوم هوای نسبتاً پایدار در استان

رگبار پراکنده در ارتفاعات گلستان؛ تداوم هوای نسبتاً پایدار در استان

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از حاکمیت جوی نسبتاً پایدار در بیشتر نقاط استان طی امروز جمعه خبر داد و گفت: رگبارهای پراکنده همچنان در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی دور از انتظار نیست.

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز جمعه در غالب نقاط استان جوی نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود، اما در برخی نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.

وی افزود: در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای همچنین پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید موقتی ممکن است رخ دهد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: این شرایط جوی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و در حالی که بیشتر مناطق استان از پایداری نسبی هوا برخوردار هستند، نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی همچنان مستعد رگبارهای پراکنده خواهند بود.

کد مطلب 6943604

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