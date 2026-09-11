آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۵ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ در صبح جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در مراکز استان برگزار شد.

ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ (نوبت سال ۱۴۰۴) در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری انجام شده است و تعداد ۳۸ هزار و ۷۸۲ متقاضی در آن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۱ درصد زن و ۳۹ درصد مرد هستند.

آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز جمعه ۲۰ شهریور ماه در ۳۳ حوزه‌ اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۸۵ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.