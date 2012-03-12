اشتغال ایجاد شده راستی آزمایی می شود/ اختصاص 103 میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه استان کردستان در سنندج اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان با راستی ‌آزمایی می توانند نشان دهند که چند درصد از فرصت‌ های ثبت شده در سامانه رصد واقعی است و انتظار می رود که این مهم اجرایی شود.

وی به برخورد با دستگاه های کم کار در راستای ایجاد فرصت های شغلی تعهد شده در استان کردستان تاکید کرد و افزود: باید راستی ‌آزمایی اشتغالزایی دستگاه ‌های اجرایی سطح استان به صورت ماهانه انجام شود.

معاون برنامه ‌ریزی استانداری کردستان با بیان اینکه بیمه شدن افراد شاغل باید مورد توجه دستگاه ‌های اجرایی قرار گیرد، ادامه داد: با ساماندهی و برنامه ریزی مناسب می توان شاغلان را به منظور پرداخت حق بیمه ترغیب کرد.

ازهاری با اشاره به سهم 30 درصدی بانوان در طرح های اشتغال زا در سطح استان کردستان بیان کرد: این میزان بسیار ناعادلانه است و باید در این زمینه چاره‌ اندیشی ‌های لازم صورت گیرد و سهم بانوان در راستای اشتغال در عرصه های مختلف باید افزایش یابد.

وی یادآور شد: با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت زنان نسبت به مردان توجه به ایجاد زمینه‌های اشتغالزایی برای این قشر را امری ضروری دانست.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به اختصاص اعتبار 103 میلیارد تومانی برای ایجاد مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در استان در سال ‌جاری گفت: امسال 700 میلیارد ریال برای توسعه و تقویت مشاغل خانگی و 330 میلیارد ریال نیز برای حمایت از کسب و کار خرد به این استان تخصیص داده شده است.

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان اشاره کرد و افزود: تدوین این سند راهبردی می تواند زمینه توسعه اشتغال پایدار در کردستان را فراهم کند و ضمن شناسایی نقاط ضعف موجود راهکارهای جبران آنها و بهره برداری از ظرفیت های موجود را مشخص کند.

وی در پایان جذب سرمایه ‌های داخلی و خارجی را به عنوان مهمترین عامل در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه همه‌ جانبه استان کردستان دانست و خواستار تلاش و همدلی مسئولان و مدیران دستگاه ‌های اجرایی استان در راستای تحقق این مهم شد.