به گزارش خبرنگار مهر، سعید دوستینژاد، بعد از ظهر دوشنبه، در یکصد و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی اسلامشهر با اشاره به ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی اظهار کرد: توجه به موازین قانونی در فضای عمومی جامعه یک مطالبه عمومی است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر افزود: در حوزه صنوف تولید و عرضه پوشاک، تولید و عرضه باید متناسب با هنجارهای جامعه باشد و عرضه پوشاک غیرمتعارف و ترویج بدحجابی و برهنگی مورد پذیرش نیست.
در این نشست که با دستور کار کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی فعالان و گروههای مردمی در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب برگزار شد، بر لزوم رعایت دستورالعملها و الزامات مربوط به اماکن عمومی و صنوف تأکید شد.
حجتالاسلام محمدباقر برقراری، رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسلامشهر، با اشاره به جایگاه فرهنگی این شهرستان گفت: اسلامشهر شهرستان هزار شهید است و فرهنگ عمومی کشور نیز فرهنگی برگرفته از ارزشهای اسلامی و انقلابی است.
نوراله طاهری، فرماندار اسلامشهر، نیز با تأکید بر مسئولیت همه آحاد جامعه در ترویج فرهنگ عمومی، بر رعایت شئونات اسلامی در اماکن عمومی، بهویژه کافهرستورانها و مراکز عمومی تأکید کرد.
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