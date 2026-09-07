به گزارش خبرنگار مهر، سعید دوستی‌نژاد، بعد از ظهر دوشنبه، در یکصد و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی اسلامشهر با اشاره به ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی اظهار کرد: توجه به موازین قانونی در فضای عمومی جامعه یک مطالبه عمومی است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر افزود: در حوزه صنوف تولید و عرضه پوشاک، تولید و عرضه باید متناسب با هنجارهای جامعه باشد و عرضه پوشاک غیرمتعارف و ترویج بدحجابی و برهنگی مورد پذیرش نیست.

در این نشست که با دستور کار کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی فعالان و گروه‌های مردمی در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب برگزار شد، بر لزوم رعایت دستورالعمل‌ها و الزامات مربوط به اماکن عمومی و صنوف تأکید شد.

حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسلامشهر، با اشاره به جایگاه فرهنگی این شهرستان گفت: اسلامشهر شهرستان هزار شهید است و فرهنگ عمومی کشور نیز فرهنگی برگرفته از ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.

نوراله طاهری، فرماندار اسلامشهر، نیز با تأکید بر مسئولیت همه آحاد جامعه در ترویج فرهنگ عمومی، بر رعایت شئونات اسلامی در اماکن عمومی، به‌ویژه کافه‌رستوران‌ها و مراکز عمومی تأکید کرد.