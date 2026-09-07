قربانی: پنبه گلستان در پیچ زنجیره ارزش؛ سود اصلی در پوشاک است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان قربانی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی زنجیره ارزش تولید پنبه گلستان اظهار کرد: پنبه تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه محصولی راهبردی با ظرفیت ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در بخش‌های مختلف اقتصادی است و بیش از ۷۰ فرآورده از آن به دست می‌آید.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از کشاورزان پنبه‌کار افزود: هزینه تولید پنبه در شرایط فعلی به حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است و تعیین قیمت مناسب خرید محصول، نقش مهمی در تأمین منافع اقتصادی کشاورزان و تداوم کشت این محصول دارد.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور ادامه داد: اگرچه افزایش قیمت خرید پنبه حتی به میزان چند هزار تومان می‌تواند از کشاورز حمایت کند، اما نباید نگاه ما صرفاً به قیمت محصول در مزرعه محدود شود؛ چراکه بخش اصلی ارزش افزوده پنبه در حلقه‌های بعدی زنجیره، به‌ویژه در تولید پوشاک، ایجاد می‌شود.

قربانی با بیان اینکه قیمت پنبه در فرآیند تبدیل به محصولات نهایی چندین برابر می‌شود، اظهار کرد: ارزش یک کیلو پنبه در مراحل مختلف زنجیره از تولید نخ و پارچه تا پوشاک افزایش پیدا می‌کند و بیشترین فاصله قیمتی نیز در مرحله تبدیل پارچه به پوشاک شکل می‌گیرد.

وی گفت: بنابراین اگر برای خرید پنبه باکیفیت، حتی مبلغ بیشتری به کشاورز پرداخت شود، در مقایسه با ارزش افزوده‌ای که در مراحل فرآوری و تولید پوشاک ایجاد می‌شود، رقم قابل توجهی نیست و باید سیاست‌گذاری‌ها به سمت تکمیل زنجیره ارزش این محصول حرکت کند.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به ظرفیت تولید یک هکتار مزرعه پنبه بیان کرد: به طور میانگین از یک هکتار پنبه‌کاری حدود سه تن وش برداشت می‌شود که از این میزان، ظرفیت تولید حدود یک تن الیاف وجود دارد.

قربانی افزود: از محصول به‌دست‌آمده از یک هکتار مزرعه پنبه می‌توان برای تولید حدود دو هزار و ۴۰۰ مترمربع پارچه استفاده کرد و این میزان می‌تواند در ادامه زنجیره، مواد اولیه تولید حدود چهار هزار تی‌شرت، دو هزار و ۵۰۰ پیراهن یا حدود سه هزار شلوار را تأمین کند.

وی تأکید کرد: این اعداد نشان می‌دهد پنبه چه ظرفیت بزرگی برای ایجاد اشتغال، تولید و ارزش افزوده دارد و چرا باید به این محصول نگاه زنجیره‌ای داشته باشیم.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با انتقاد از ناقص بودن زنجیره پنبه در گلستان خاطرنشان کرد: در استان گلستان زنجیره کامل پنبه وجود ندارد و ظرفیت‌های موجود در بخش فرآوری و صنایع پایین‌دستی پاسخگوی ظرفیت تولید استان نیست.

قربانی ادامه داد: گلستان از ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت پنبه برخوردار است، اما برای بهره‌گیری واقعی از این ظرفیت باید صنایع مرتبط با پنبه، نخ، پارچه و پوشاک در استان توسعه پیدا کند تا ارزش افزوده این محصول به جای خروج از استان، در داخل منطقه ایجاد شود.

وی گفت: ایجاد زنجیره کامل از تولید پنبه در مزرعه تا تولید پوشاک می‌تواند علاوه بر حمایت از کشاورزان، زمینه ایجاد صنایع جدید، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی را در گلستان فراهم کند.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور تأکید کرد: آینده اقتصادی پنبه در گرو نگاه همزمان به تولید، فرآوری و بازار است و حمایت از کشاورز زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در کنار قیمت‌گذاری مناسب، زیرساخت‌های لازم برای تکمیل زنجیره ارزش این محصول نیز ایجاد شود.