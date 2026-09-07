به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دوازدهمین دوره نمایشگاه نوشت‌افزار ایران‌نوشت دوشنبه ۱۶ شهریورماه با حضور مهدی کلانتری، دبیر این نمایشگاه ایران‌نوشت در مصلی تهران برگزار شد.

مهدی کلانتری، مدیر مجمع ایران‌نوشت و دبیر دوازدهمین دوره نمایشگاه نوشت‌افزار ایران‌نوشت، با اشاره به حضور تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه گفت: امسال تماماً تولیدکننده‌ها ایرانی هستند. هیچ واسطه‌ای وجود ندارد و عرضه به‌صورت مستقیم است. تولیدکننده‌ها خودشان به‌صورت مستقیم در نمایشگاه حضور دارند و محصولات خود را عرضه می‌کنند.

کلانتری، افزود: در سال ۹۱ افتاد مجمع ایران‌نوشت کارش را شروع کرد و برای جریان نوشت‌افزار برنامه‌ریزی کرد تا محصولات، یکی‌یکی ایرانی شوند. الان بیش از ۶۰ درصد محصولات ایرانی شدند و تولیدکننده‌ها ترغیب شدند که یکی‌یکی محصولاتی را که وارداتی بودند، به تولید ایرانی تبدیل کنند. این موضوع باعث کارآفرینی شد و بازار را پوشش داد.

مدیر مجمع ایران‌نوشت، درباره خودکفایی در تمام اقلام نوشت‌افزار گفت: صددرصد بعضی از محصولات ما ایرانی شده یعنی در خیلی از محصولات خودکفا هستیم. محصولاتی مثل دفتر، کیف، جامدادی، خودکار و مداد، کاملاً خودکفا هستند و قابلیت صادراتی هم دارند و بعضاً صادرات هم انجام می‌شود. اما محصولاتی که فانتزی هستند و مورد نیاز عمومی نیستند، درصد ایرانی بودنشان کمتر است. برای همین، به‌طور متوسط بیش از ۶۰ درصد محصولات ایرانی هستند.

او، با اشاره به افزایش کیفیت نوشت‌افزار ایرانی در سال‌های اخیر بیان کرد: کالای ایرانی که یک روز خیلی‌ها دوست نداشتند یا به قول معروف جرئت نمی‌کردند و می‌گفتند کیفیت خوبی ندارد، به سطحی از کیفیت و قیمت رسیده که همه محصولات با کیفیت خوب ارائه می‌شوند و مردم با افتخار محصولات ایرانی را خریداری می‌کنند.

کلانتری، افزود: انواع و اقسام خودکار را داریم، انواع و اقسام دفتر، کیف و جامدادی داریم و همه این‌ها ایرانی هستند و مردم با افتخار این محصولات را خریداری می‌کنند. هر محصول جدیدی هم که اضافه شود، دیگر این‌طور نیست که بخواهد کار سختی برای فرهنگ‌سازی انجام شود تا محصول ایرانی خریداری شود مردم از آن استقبال می‌کنند.

مدیر مجمع ایران‌نوشت، درباره طرح‌ها و محتواهای بومی و ایرانی دفاتر گفت: در سال‌های اول، همان‌طور که کمتر از ۲۰ درصد محصولات ایرانی بود، تقریباً نزدیک به یکی دو درصد محتوای بومی و ایرانی داشتیم. اما کاری که شروع کردیم این بود که تولید محتوای بومی هم افزایش پیدا کند. الان نزدیک به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولات، حتی محتوای ایرانی دارند در حالی که حدود ۸۰ درصد بازار، محتوای خارجی دارد، یا به زبان انگلیسی روی آن‌ها نوشته شده، یا شخصیت‌های خارجی روی آن‌ها هستند و یا جاذبه‌های خارجی دارند.

او افزود: کاری که ما انجام دادیم و داریم انجام می‌دهیم این است که بتوانیم الگوسازی و گفتمان‌سازی کنیم، با نمایشگاه این موضوع را توسعه بدهیم و بتوانیم کاری کنیم که بچه‌ها هم محصول ایرانی بخرند.

کلانتری درباره تلاش‌هایی برا ذائقه‌سازی مخاطبان به سمت محتواهای ایرانی گفت: می‌خواهیم این فضا را که مردم در ایران محصول ایرانی بخرند ولی محتوای خارجی داشته باشد، تغییر بدهیم. یعنی محصول باکیفیت در ایران تولید می‌شود، ولی مثلاً روی آن به زبان انگلیسی نوشته شده است. کیفیت خوب تولید می‌شود و عالی هم هست و مردم استقبال می‌کنند، ولی مثلاً روی آن تصویر یک قهرمان خارجی قرار دارد.

مدیر مجمع ایران‌نوشت افزود: خب شما می‌دانید که اصل موضوع لوازم‌التحریر، کالای مصرفی برای دانش‌آموز است و در عین حال برای او الگوساز هم هست. این الگو می‌تواند چه کسی باشد؟ باید حتماً قهرمان و الگو، قهرمان ایرانی باشد.

۱۲ سال پای کار نوشت‌افزار ایرانی

سید احمد عبودتیان، مدیر بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا، درباره نقش مردم و تولیدکنندگان در شرایط جنگی گفت: وقتی در وسط یک جنگ وجودی، عده‌ای می‌گویند ما می‌خواهیم ایران را نابود کنیم آیا می‌توانیم بخشی از مردم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشند؟ ما به آن بخشی از مردم که در یک جنگ وجودی در یک طرف این جبهه نمی‌ایستند، چه می‌گوییم؟ ما کسانی را که در دوره جنگ هشت‌ساله نوجوان بودیم، دیدیم و از آدم‌بزرگ‌هایی که آن دوره سن‌وسالی داشتند، پرسیدیم: شما در دوران جنگ کجا بودید؟ اگر می‌گفتند نبودیم سؤال می‌کردیم چرا؟ مگر شما در این کشور زندگی نمی‌کردید؟

مدیر بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا با اشاره به کنشگر بودن تولیدکنندگان نوشت‌افزار در حوزه خودگفت: ما در وسط یک جنگ وجودی هستیم که یک دشمن، خودش گفته و بارها اعلام کرده که نه فقط بخشی از مردم، بلکه کل ایران را می‌خواهد نابود و تجزیه کند. بنابراین نمی‌توانیم عده‌ای تماشاگر داشته باشیم.

او، افزود: این عزیزانی که ۱۲ سال است در صنعت نوشت‌افزار خوش درخشیدند، دو کار انجام می‌دهند. نخست، با تولید ایرانی که هرچه جلوتر می‌رود، تلاش می‌کند محصول را ایرانی‌تر کند، یک بازار اقتصادی را در یک جنگ ترکیبی که یکی از ابعاد جدی آن اقتصادی است، به سمت کشور خودمان می‌کشند؛ ولو به همان اندازه کمی که هر تولیدکننده می‌تواند. دوم، به سبب امکان انتقال پیام از طریق نوشت‌افزار برای بهترین مخاطب، یعنی کودک، نوجوان و جوان، در عرصه فرهنگی و شناختی نیز در حال انجام کار هستند.

عبودتیان، با اشاره به تماشاگر نبودن تولیدکنندگان نوشت‌افزار در جنگ اخیر گفت: غیرت ماجرا این است که یک تولیدکننده در این کشور، یک نظامی، یک پزشک، یک خانه‌دار، یک کارمند اداری یا یک استاد نمی‌تواند نسبت به یک جنگ وجودی بی‌تفاوت باشد. انتظار می‌رود تک‌تک تولیدکنندگان کشور، که البته در این ۱۲ سال بچه‌های تولیدکننده نوشت‌افزار انصافاً خوش درخشیدند و شاهد آن نیز تقدیرهایی است که رهبر شهیدمان از آنها کردند، نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نباشند.

مدیر بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا، افزود: این تولیدکنندگان در دو جبهه هم‌زمان در حال فعالیت هستند؛ یک جبهه، جبهه اقتصادی است که در آن سهم ما از تولید نوشت‌افزار و سهم ایران را بالا می‌برند و دوم، در جبهه فرهنگی و شناختی، با کاراکترها و به تعبیری با شخصیت‌هایی که از هر طریق ممکن روی محصولاتشان قرار می‌دهند، یک عملیات فرهنگی و شناختی دیگر را پیش می‌برند.

دوازدهمین نمایشگاه نوشت‌افزار «ایران‌نوشت» از ۱۶ تا ۳۱ شهریور، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در رواق شرقی مصلای تهران برگزار می‌شود.