به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی گفت: آزمونهای کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ و انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ در صبح روز جمعه ۲۰ شهریور ماه برگزار می شود.
محمدی درباره جزئیات برگزاری این آزمونها، گفت: در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۳۷ هزار و ۲۰۴ متقاضی ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصد مرد هستند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پرینت کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه منتشر شده و این آزمون صبح روز جمعه ۲۰ شهریور ماه در ۱۰۸ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۲۰۷ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور برگزار میشود و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۸۰ دقیقه پاسخ میدهند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ نیز گفت: تعداد ۴۳ هزار و ۹۵۵ متقاضی در این آزمون ثبت نام کردهاند که این تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند.
وی با بیان اینکه پرینت کارت ورود به جلسه کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه منتشر شده، تصریح کرد: این آزمون صبح روز جمعه ۲۰ شهریور ماه در ۹۷ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۱۴۱ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور برگزار میشود و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۸۰ دقیقه پاسخ میدهند.
محمدی درباره جزئیات آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ (نوبت سال ۱۴۰۴) گفت: ثبت نام در این آزمون در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری انجام شده است و تعداد ۳۸ هزار و ۷۸۲ متقاضی در آن ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۶۱ درصد زن و ۳۹ درصد مرد هستند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پرینت کارت ورود به جلسه آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه منتشر شده و این آزمون صبح روز جمعه ۲۰ شهریور ماه در ۳۳ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۸۵ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار میشود و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ میدهند.
وی درباره انتشار کارت شرکت در این آزمونها، گفت: متقاضیان هر سه آزمون در زمان مقرر با وارد کردن اطلاعات شناسنامهای و یا اطلاعات ثبتنامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه چاپی تهیه و طبق آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان این آزمونها توصیه کرد برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمونها، اطلاعیههای منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.
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