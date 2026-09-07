به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای از سرنگونی قریب ۵۰۰ پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: حدود ۱۷۰۰ شبه‌ نظامی اوکراینی در منطقه خارکیف محاصره شده‌اند و یگان شمال همچنان به تشدید حلقه محاصره و نابودی نیروهای اوکراین ادامه می‌دهد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود می افزاید: اماکن نظامی و تأسیسات محل نگهداری پهپادها و قطعات مربوطه متعلق به نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند. در شبانه‌روز گذشته ۲ بمب هوایی هدایت‌ شونده و ۴۹۸ پهپاد متعلق به نیروهای مسلح اوکراین رهگیری و منهدم شد.