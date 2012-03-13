جلسه گروه تاریخ و اعلام دانشنامه پیامبر اعظم(ص) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و سومین جلسه گروه تاریخ و اعلام دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه رسول قلیچ ، قاسم خانجانی و محمود سامانی در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "بکائین" تألیف سید محمود سامانی در دستور کار قرار گرفت.

این واژه از "بکى" به معناى گریستن با صداى بلند و در اصطلاح عصر نبوی به شمارى از صحابه تهیدست رسول خدا اطلاق مى‌شود که در سال نهم هجرت، هنگامى که آن حضرت عازم نبرد تبوک بود نزد آن حضرت آمدند تا با دریافت زاد و توشه و مرکب، امکان حضور در آن غزوه را بیابند؛ اما پیامبر توان تجهیز آنان را نیافت از این رو آنها که از توفیق شرکت در جهاد، محروم شده بودند، گریستند.

در ادامه به بررسی محتوایی مقاله "پیامبران دروغین" تألیف منتظر القائم پرداخته شد.

در اواخر عمر رسول الله(ص) و آغاز خلافت ابوبکر عدهای از کاهنان شبه جزیره عربستان به ادعای پیامبری برخاستند. این افراد به واسطهی گسترش اسلام و تحیکم قدرت رسول خدا(ص) در بیشتر مناطق شبه جزیره و از دست دادن موقعیت خود، آخرین تلاشهای خود را علیه اسلام به عمل آوردند. از گزارشات اخباریان بر می آید در روزگار رسول خدا(ص) سه نفر ادعای پیامبری خود را مطرح کردند.

سپس مقاله "بحرین" تألیف سید محمود سامانی بررسی شد.

بحرین بر خلاف امروز که به کشور و جزیره‏ کوچکى در جنوب خلیج فارس اطلاق مى شود، در هنگامه ظهور اسلام به محدوده جغرافیایى وسیع‏ترى در کناره‏ى شرقى جزیرة العرب گفته مى شد که از یک سو به بصره در شمال غربى خلیج فارس و از سوى دیگر به عمان در سواحل جنوبى آن و از غرب و جنوب غربى به سرزمین‏هاى نجد و یمامه منتهى می شد و کویت و قطیف و الاحساء و هجر را در بر می گرفت. بحرین قبل از اسلام جزئى از قلمرو ایرانیان بود.

در ادامه به بررسی محتوایی مقاله «بلال موذن پیامبر» تألیف آقای موسوی پرداخته شد.

بلال بن رباح، موذن پیامبر و از بزرگان اصحاب آن حضرت به شمار می رود. پدر و مادرش حمامه از بردگان اسیر حبشی بوده اند پدر و مادر وی در میان قبیله بنی­جمح زندگی می کردند. بلال نیز در بین آن قبیله در مکه یا سراة (محلی بین یمن و طائف) زاده شد بلال در زمره هفت نفر مسلمان اولیه شمرده می شود.

اعضاء شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.