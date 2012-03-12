شهرداران باید به بهبود رفاه شهروندان در حوزه مدیریت شهری توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر دوشنبه در همایش شهرداران استان مرکزی گفت: شهرداری ها به گونه ای عمل کنند تا بتوانند رفاه شهروندی را برای شهروندان فراهم کنند و این رفاه در صورتی حاصل می شود که شهرداری ها نیازهای شهروندان را شناسایی و اولویت بندی کرده و به آن ها رسیدگی کنند.

وی گفت: شهرداران استان باید برنامه های زیباسازی شهری را علمی و هدفمند دنبال کرده و از الگوهای موفق کلان شهرها با رویکرد فرهنگ بومی بهره ببرند. وی افزود: شهرداران باید در حوزه مبلمان شهری، فضای سبز، ساماندهی پسماندها، مقاوم سازی و ارائه الگوی مناسب نمای ساختمانی و مقاوم سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز شهری فعالانه و هدفمند حرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه گسترش فرآیند شهر و شهرنشینی باید همراه با رویکردهای نوین شهرسازی باشد، افزود: باید با ایجاد رویکردی جامع در مدیریت شهری به ساختاری جدید دست پیدا کنیم که در راستای این ساختار جدید بتوانیم شهری سالم و زیبا داشته باشیم.

شعبانی فرد افزود: در رویکرد نوین شهرسازی مقرر است تا در شهرهایی که از مقدار زمین کافی برخوردار هستند ساخت و ساز مسکن به صورت ویلایی صورت گیرد و در شهرهایی که از زمین کافی برخوردار نیستند ساخت مسکن به صورت آپارتمان صورت گیرد.

وی گفت: ساخت مسکن در شهرهای کم جمعیت که تعداد جمعیت آن ها کمتر از 25 هزار نفر باشد به صورت ویلایی صورت می گیرد و در همین راستا تعداد 2 هزار مسکن ویلایی در قالب مسکن مهر در شهر امیرکبیر شهر اراک ساخته می شود و تحویل افراد متقاضی می شود.

ایجاد بانک ماشین آلات شهرداریهای استان مرکزی مدیریت شهرها را کارآمد می کند



استاندار مرکزی با تاکید براینکه ایجاد بانک تجهیزات و ماشین آلات عمرانی و شهرسازی باید در دستور کار قرار گیرد افزود: ایجاد این بانک به منظور ساماندهی کارها و تقویت مدیریت شهری مکانیزه شهرداری ها و تسهیل در روند برنامه ها و مدیریت هزینه های استان ضروری است.



وی گفت: عملیاتی شدن ایجاد بانک ماشین آلات و تجهیزات سنگین در چهار منطقه استان مرکزی، مدیریت شهرهای استان را فراگیر، کارامد و تخصصی می کند.

وی هویت بخشی و تقویت توسعه فرهنگ بومی و ملی و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی از طریق الگوسازی را از وظایف مهم شهرداران دانست که باید در سال 91 به عنوان یک محور اساسی مد نظر باشد و افزود: شهرداران باید با تقویت تعامل سازنده با سایر بخش های دولتی و خصوصی جایگاه نظارتی شهرداری ها را ارتقا داده و ضوابط و قانونمداری را در سایه افزایش مشارکت مردمی حاکم کنند.