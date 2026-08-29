به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار ابن الرضا در پیامی درپاسداشت رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا گفت: فرزندان شما در وزارت دفاع، این فرمان را در سنگری دنبال می‌کنند که مأموریتش روشن است: قدرت‌سازی برای ایران، حفظ امنیت ملت و ساختن توان دفاعی‌ که دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی و چشم‌داشت به این سرزمین بازدارد.

متن این پیام به شرح زیر است:

فرمانده معظم کل قوا؛

پیام حکیمانه حضرت‌ عالی در هفته دولت، برای ما سربازان جبهه دفاعی کشور؛ فرمان ساختن ایرانی هرچه قوی‌تر بود.

فرزندان شما در وزارت دفاع، این فرمان را در سنگری دنبال می‌کنند که مأموریتش روشن است: قدرت‌سازی برای ایران، حفظ امنیت ملت و ساختن توان دفاعی‌ که دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی و چشم‌داشت به این سرزمین بازدارد.

جنگ‌های تحمیلی اخیر به ما نشان داد که ایران قوی، ایران همیشه آماده است؛ ایرانی که باید همواره توان خود را افزایش دهد و برای تهدیدهای امروز و فردا آماده باشد. ما در این میدان آموختیم که نباید به داشته‌های امروز اکتفا کرد؛ باید هر روز و بدون وقفه قدرت افزایی کرد.

فرمانده و مقتدای ما ؛

در این مسیر مهم ، سرمایه بزرگ ما جوان ایرانی و نخبه ایرانی است. همان جوانی که در سخت‌ترین سال‌های تحریم، فناوری ساخت، همان متخصصی که در میدان جنگ، دانش خود را به قدرت دفاعی تبدیل کرد. اعتماد به این نسل ارزشمند مومن ، دانشمند و پرورش یافته انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه) و قائد شهید امام سیدعلی خامنه ای ( قدس الله نفسه الزکیه) یک انتخاب نیست؛ ضرورت ساختن آینده ایران قوی است.

و در کنار همه اینها، آنچه در میدان بیش از همیشه خود را نشان داد، اتحاد مقدس ملت ایران بود. مردم، ملت و نیروهای مسلح در سایه سار نعمت بزرگ ولایت فقیه در کنار یکدیگر ایستادند و نشان دادند که دشمن اگر ایران را هدف قرار دهد، با یک ملت یکپارچه مواجه است. این انسجام، خود مهم ترین بخش از قدرت دفاعی ماست .

فرمانده و مقتدای ما؛

ما سربازان شما در وزارت دفاع، خود را مخاطب مستقیم این فرمان و آن را ابلاغ مأموریت می‌دانیم. ایران باید هر روز قوی‌تر شود.

در محضر خداوند متعال و با توسل بر انفاس قدسی و ملکوتی پیامبر اعظم و خاندان مطهر ایشان و استعانت از مولا و سرورمان حضرت ولیعصر ( عج) عهد می بندیم تا زمانی که این مأموریت بر دوش ماست، سنگر را ترک نخواهیم کرد. از ساختن قدرت دفاعی ایران دست نخواهیم کشید و برای تحقق ایران قوی، از هیچ تلاش و مجاهدتی دریغ نخواهیم کرد.