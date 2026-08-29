به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاتمیزاده، بعدازظهر شنبه در حاشیه اجرای پروژههای هفته دولت در تنکابن، در گفتوگو با خبرنگاران درباره تغییر بستههای اینترنتی و احتمال افزایش قیمت برخی خدمات اپراتورها اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مستمر عملکرد اپراتورها را رصد میکند و این نظارت بر اساس شاخصها و فرآیندهایی است که در زمان صدور پروانه فعالیت برای اپراتورها تعیین شده است.
وی افزود: گزارشها و اطلاعات مربوط به این موضوع از سوی مردم نیز دریافت میشود و وزارت ارتباطات صرفاً به یک طرف ماجرا اکتفا نمیکند، بلکه پس از دریافت شکایت یا گزارش، موضوع را با اپراتور مربوطه نیز بررسی و مستندات لازم را دریافت میکند.
معاون وزارت ارتباطات ادامه داد: در برخی موارد نیز برای بررسی دقیقتر، فردی که شکایت یا گزارش را مطرح کرده به جلسات مشترک دعوت میشود تا مستندات و ادله خود را ارائه کند و موضوع از هر دو طرف مورد بررسی قرار گیرد.
حاتمی زاده با اشاره به جلسات اخیر سازمان تنظیم مقررات با اپراتورها گفت: اطلاعات و اسناد لازم در این زمینه دریافت شده و بررسیها همچنان ادامه دارد، اما تاکنون به نتیجهای مبنی بر انجام فروش یا ارائه خدمات برخلاف ضوابط نرسیدهایم.
وی در ادامه یکی از چالشهای جدی فعلی شبکه ارتباطی کشور را استفاده گسترده از فیلترشکنها عنوان کرد و گفت: فیلترشکنها به یک حفره امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل شدهاند و استفاده گسترده از آنها آسیب قابل توجهی به شبکه مخابراتی وارد میکند.
معاون وزارت ارتباطات تصریح کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان مردم، میتواند زمینهساز ایجاد حفرههای امنیتی جدی برای کشور شود و به همین دلیل شبکه ارتباطی کشور به صورت مستمر پایش و مدیریت میشود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
حاتمی زاده با اشاره به ابعاد امنیتی استفاده از فیلترشکنها گفت: بخش قابل توجهی از حملات سایبری در کشور از طریق فیلترشکنها و از داخل کشور انجام میشود که این مسئله بسیار خطرناک است و باید برای آن راهکار مناسبی پیدا کرد.
وی تأکید کرد: وزارت ارتباطات در این حوزه مسئولیت فنی دارد و در چارچوب اختیارات خود اقدامات لازم را انجام میدهد، اما بخشهای امنیتی و نظارتی نیز در این زمینه وظایف و مسئولیتهای مشخصی دارند.
معاون وزارت ارتباطات در پایان از شهروندان خواست مشکلات و شکایات خود در حوزه خدمات ارتباطی را از طریق سامانه و شماره ۱۹۵ ثبت کنند و گفت: مردم در هر حوزهای که درباره خدمات ارتباطی شکایتی دارند میتوانند موضوع را از طریق ۱۹۵ اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
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