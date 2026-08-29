افتتاح ۶۲۵ واحد مسکونی در استان ایلام طی هفته دولت

فرید افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسکن یکی از اساسیترین نیازهای هر خانواده و عاملی تعیینکننده در کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی محسوب میشود، اظهار داشت: این ۶۲۵ واحد شامل طرحهای حمایتی ۹۹ ساله، خودمالک و مسکن روستایی است که با هدف تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه به بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه واگذاری ۱۲۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت گامی مؤثر در جهت حمایت از خانوادهها و تشویق به افزایش جمعیت به شمار میرود، تصریح کرد: این اقدام میتواند نقش مهمی در کاهش دغدغههای مسکن جوانان و تسهیل ازدواج آنان ایفا کند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در ادامه به کلنگزنی سایت ۳ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: این سایت علاوه بر برخورداری از سرانههای عمومی مانند فضاهای سبز، آموزشی و درمانی، در فاز اول آمادهسازی شده و به زودی تحویل متقاضیان خواهد شد.
افسرده با بیان اینکه این پروژه میتواند الگویی برای توسعه شهری مبتنی بر استانداردهای روز باشد، خاطرنشان کرد: ایجاد چنین سایتهای بزرگ مقیاسی علاوه بر تأمین مسکن، زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه ساکنان منطقه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح ۲۰ واحد مسکونی ویلایی در سایت ۶۰ هکتاری دهلران اشاره کرد و گفت: این واحدها با حضور مقامات استانی به بهرهبرداری رسیده و امیدواریم با تداوم این رویکرد، بتوانیم پاسخگوی نیازهای گسترده متقاضیان در حوزه مسکن باشیم.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در پایان با تأکید بر اینکه توسعه مسکن از اولویتهای اصلی دولت در استان است، خاطرنشان کرد: این افتتاحها نشان از تلاش شبانهروزی مجموعه راه و شهرسازی برای تأمین سرپناه مناسب دارد و در این مسیر، همکاری بینبخشی همه دستگاهها ضروری است تا بتوانیم گامی اساسی در جهت رفع نیازهای اساسی مردم برداریم.
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