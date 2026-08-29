۵ نیروگاه خورشیدی با اعتبار ۶.۵ میلیارد تومان در ایلام افتتاح شد

حمیدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نیروگاهها با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی با بیان اینکه میتواند نقش مؤثری در تأمین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی ایفا کند، اظهار داشت: یکی از این نیروگاهها در مرکز شهرستان دهلران واقع شده و اعتبار اختصاص یافته به این پروژه یک و نیم میلیارد تومان میباشد که بخشی از آن از محل اعتبارات ملی و بخشی نیز از محل اعتبارات استانی تأمین گردیده است.
مدیرکل با اشاره به هدفگذاری انجام شده برای آموزش نیروی انسانی در این کارگاه، تصریح کرد: ۱۲۰ نفر تا پایان سال جاری در این مرکز آموزش خواهند دید تا بتوانند در مسیر اشتغال پایدار قرار بگیرند که این اقدام گامی مؤثر در جهت توانمندسازی جوانان و کاهش نرخ بیکاری در منطقه محسوب میشود.
رئیسی با بیان اینکه برای ۵ نیروگاه افتتاح شده در سطح استان، مجموعاً ۶.۵ میلیارد تومان اعتبار سرمایهگذاری شده است، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود حدود ۷۵۰ نفر در این کارگاههای آموزشی، مهارتهای لازم را فراگیرند؛ در حقیقت این نیروگاهها میتوانند به عنوان الگویی موفق برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سایر نقاط استان مورد توجه قرار گیرند.
در پایان با تأکید بر اهمیت انرژیهای خورشیدی در توسعه پایدار، گفت: امیدواریم با تداوم این رویکرد و حمایت مسئولان، شاهد افزایش تعداد نیروگاههای خورشیدی در استان باشیم و بتوانیم گامی مؤثر در جهت تأمین انرژی پاک، ایجاد اشتغال و حفظ محیطزیست برداریم.
نظر شما