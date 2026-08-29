پیروزی ایران در گرو همبستگی ملی است؛ تزریق اعتبار برای بیمارستان نور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی در جلسه شورای اداری شهرستان نور با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: یکی از وجوه هفته دولت، گزارش عملکرد دولت و نظام به مردم است؛ چراکه دشمن همواره تلاش میکند جمهوری اسلامی را ناکارآمد نشان دهد و باید اقدامات و دستاوردهای کشور برای مردم تبیین شود.
وی افزود: رهبر شهید و امروز رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای همواره عملکرد دولت را بخشی از عملکرد مجموعه نظام برشمرده و تاکید داشتند در نظام جمهوری اسلامی، ارکان حاکمیت جزیرههای جدا از یکدیگر نیستند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با اشاره به جنگ و تحولات اخیر گفت: دشمن پس از سالها تحریم و تهدید و آغاز جنگ مستقیم علیه ملت ایران، به اهداف خود نرسید و اکنون بار دیگر به فشار اقتصادی و تحریم روی آورده است که این وضعیت نشاندهنده شکست و پشیمانی دشمن از تقابل با ایران است.
فیاضی با تأکید بر اینکه همدلی و همبستگی محور سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: برجسته کردن نقاط ضعف مشکلی را حل نمیکند و مشکلات کشور باید از داخل و با تکیه بر ظرفیتهای خودمان حل شود. برخی اظهارات نیز ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، بنابراین امروز بیش از هر چیز به همدلی برای کار و خدمت نیاز داریم.
وی ادامه داد: نباید در جامعه دوگانههایی مانند جنگ و صلح ایجاد کنیم؛ چراکه دشمن از چنین دوگانهسازیهایی بهره می گیرد.گفتمان ما باید واحد و مبتنی بر ولایت فقیه باشد.
نماینده مردم نور در مجلس با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، گفت: امروز شرایط سختی برای مدیریت کشور وجود دارد و مدیرانی که مسئولیت پذیرفتهاند باید بدانند مطالبات مردم نامحدود است؛ بنابراین مدیریت جهادی و شبانهروزی جزو وظایف آنان است و باید خود را وقف خدمت به مردم کنند.
این مسئول با انتقاد از طولانی شدن برخی پروژهها و مطالبات مردم افزود: برخی پروژهها سالها بر زمین ماندهاند و این نشان میدهد در مواردی کمکاری شده است
وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات تنها با یک نامه و مکاتبه امکانپذیر نیست و مدیران باید با مدیران کل و مسئولان ملی ارتباط و پیگیری مستمر داشته باشند.
فیاضی با اشاره به بلاتکلیفی سالن ورزشی رستمرود اظهار کرد: این پروژه بیش از ۲۵ سال بر زمین مانده و یک پرونده قضایی روند اجرای آن را سالها متوقف کرده است و متوقف ماندن یک پروژه عمومی به دلیل یک پرونده قابل قبول نیست و تضییع حقوق مردم می باشد
وی همچنین با اشاره به مسائل ایجادشده در چمستان، تأکید کرد: مسدود کردن راهها و ایجاد ناامنی برای مردم پذیرفتنی نیست
وی با تأکید بر اینکه همه دستگاهها باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند گفت: مدیران باید با قاطعیت قانون را اجرا کنند؛ اگر اتفاقی برای مردم بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
نماینده مردم نور و محمودآباد با اشاره به برخی موانع اجرای طرحهای عمرانی از جمله طرح خط ساحلی شهرداری، گفت: دستگاهها باید در چارچوب قانون عمل کنند و اگر طرحی دارای ضوابط قانونی و طرح تفصیلی است، نباید خارج از قانون مانع اجرای آن شد.
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان نور تزریق می شود
فیاضی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص بیمارستان نور اظهار کرد: تا پایان سال ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق میشود، اما این مبلغ برای تکمیل بیمارستان کافی نیست و باید از ظرفیت مولدسازی و سایر منابع استفاده کنیم.
وی افزود: برای تکمیل بیمارستان نور حدود ۲ هزار میلیارد تومان(همت) اعتبار نیاز است و این پروژه ۹ سال است که بر زمین مانده؛ اگر برای آن چارهاندیشی نشود، ممکن است سالهای بیشتری نیز به بهرهبرداری نرسد.
استقلالطلبی، ریشه اصلی دشمنیها با جمهوری اسلامی است
فرماندار شهرستان نور با گرامیداشت هفته دولت، گفت: برای شناخت مکتب فکری امامین انقلاب باید به ریشههای آن در مکتب امامت شیعه و قیام امام حسین(ع) توجه کرد؛ چراکه انسانها و جریانها با آثاری که از خود بر جای میگذارند، ماندگار میشوند.
محمدهادی رجایی در جلسه شورای اداری شهرستان نور اظهار کرد: پیش از ارزیابی عملکردها باید مبانی فکری و نظام اندیشهای حاکم بر جمهوری اسلامی را شناخت.
وی گفت: یکی از اصول اساسی این نظام، استقلال است که به معنای انزوا و بستن مرزها نیست.
وی افزود: استقلال در سه حوزه فهم دنیا ، تشخیص نیازها و سیاستگذاری معنا پیدا میکند و اگر این سه رکن محقق نشود، کشور به خود آسیب میزند.
این مسئول تصریح کرد: استقلال یعنی یک ملت بر اساس توانمندیهای خود نیازهایش را بشناسد و در حوزههایی مانند علم، آموزش، بهداشت، تخصیص منابع، قانونگذاری و سیاست خارجی بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرد.
رجایی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در یک سال گذشته گفت: با وجود تحریمها و جنگهای اخیر، کشور در تأمین کالاهای اساسی، حاملهای انرژی و خدمات درمانی با کمبود و آشفتگی گسترده مواجه نشد و این موضوع حاصل تلاش دولت و مدیران اجرایی در سطوح مختلف است.
وی افزود: مازندران در یک سال اخیر با موج گستردهای از مسافران، گاه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر، مواجه بوده و مدیریت این حجم از جمعیت و ارائه خدمات، بدون تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی امکانپذیر نبود.
فرماندار نور با تأکید بر ضرورت تبیین خدمات دولت خاطرنشان کرد: کارهای بزرگی انجام شده که باید برای مردم بازگو شود تا ضمن اطلاع از کاستیها، اقدامات و تلاشهای صورتگرفته نیز دیده و بیان شود.
امام جمعه ایزدشهر نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت اخلاق کارگزاران نظام، گفت: مدیران باید در همه تصمیمها و اقدامات، یاد خدا را محور عمل خود قرار دهند؛ زیرا غفلت، زمینهساز لغزش، تکبر و انحراف از مسیر خدمت است.
حجتالاسلام محمدزاده افزود: مسئولیت و جایگاه مدیریتی فرصتی برای خدمت به مردم است و رضایت الهی در گرو گرهگشایی از مشکلات بندگان خدا خواهد بود.
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