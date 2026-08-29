به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت، چهار طرح عمرانی، ورزشی و راهسازی با اعتباری بالغ بر ۳۳۸ میلیارد ریال با حضور مسئولان بومی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با هدف توسعه متوازن، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت زندگی ساکنان اجرا شده‌اند.

طرح هادی روستای کورکانلو سفلی از جمله این طرح‌هاست که با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این طرح شامل زیرسازی و آسفالت بیش از پنج هزار مترمربع، سنگفرش ۱۸۰ مترمربع و جدول‌گذاری ۱۱۰ مترمربع است.

همچنین طرح روکش آسفالت محور جیرستان (آلخاص به ملوانلو) به طول ۴.۷ کیلومتر و با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال افتتاح شد. این طرح با هدف ارتقای ایمنی، بهسازی مسیر و تسهیل دسترسی روستاهای منطقه جیرستان اجرا شده است.

پروژه زمین چمن مصنوعی روستای نامانلو نیز از دیگر طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در این روز بود که در زمینی به مساحت هزار و ۳۰۰ مترمربع و با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و با پیگیری نماینده مجلس اجرا شده است.

این زمین چمن مصنوعی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت جوانان و تحقق عدالت در مناطق روستایی و کمتر برخوردار افتتاح شد.

همچنین طرح هادی روستاهای برزلان علیا و دده‌خان با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال و با هدف بهسازی معابر و بهبود کیفیت زندگی روستاییان به بهره‌برداری رسید.