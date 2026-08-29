زندیه وکیلی: خون شهدا ضامن عزت و اقتدار ایران در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید رحمانی که همزمان با جنگ رمضان در ماهشهر به شهادت رسید، اظهار کرد: اگر امروز ملت ایران در دنیا سربلند است و با نگاهی آمیخته به احترام از سوی جهانیان نگریسته می‌شود، نتیجه مستقیم پایداری در برابر زورگویان است.

وی با اشاره به منطق جمهوری اسلامی در تعامل با جهان، بیان کرد: ملت بزرگ ایران اهل منطق و مذاکره است، اما به تأسی از مکتب اهل‌بیت (ع) و درس‌آموزی از مکتب عاشورا و سرور و سالار شهیدان، زیر بار حرف زور و یک‌جانبه‌گرایی نمی‌رود این همان مسیری است که شهدای والامقام ما در آن گام نهادند و با نثار خون خود، حریم امنیت کشور را بیمه کردند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه دشمنان در سال‌های اخیر تمام توان و ابزارهای خود را برای ضربه زدن به نظام و ملت به کار گرفتند اما به موفقیت ناچیزی دست یافتند، تصریح کرد: علی‌رغم تمام هجمه‌ها و فشارها، مردم بصیر و ولایتمدار ایران از مواضع خود کوتاه نیامده‌اند و با تحمل سختی‌ها، دولت و نظام را در مسیر خدمت‌رسانی یاری کرده‌اند و به طور حتم خون این شهدای بی‌گناه که در دفاع از کیان مملکت به شهادت رسیدند، در نهایت گریبان‌گیر دشمنان خواهد شد.

زندیه‌وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:: در پنجمین روز از هفته دولت، پروژه‌های مهمی در شهرستان خنداب به بهره‌برداری رسید که بخشی از این پروژه‌ها در حوزه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که همزمان با سراسر کشور و با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور افتتاح شد.

وی افزود: یکی از پروژه‌های شاخص، بهره‌برداری از سالن ورزشی روستای کرکان بود که با استفاده از منابع دهیاری‌ها احداث شده است همچنین تقاطع غیرهمسطح روستای ایجان به عنوان یکی از پروژه‌های زیرساختی مهم افتتاح شد.

زندیه وکیلی گفت: این پروژه که تعدادی از روستاها و مسیر غرب قره‌چای را به هم متصل می‌کند، یکی از نقاط حادثه‌خیز استان بود که سال‌ها عامل تصادفات بسیاری بود و با حذف این نقطه، ایمنی مسیر به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

استاندار مرکزی از افتتاح یک مرکز آموزشی-توانبخشی منحصربه‌فرد در کشور خبر داد و تصریح کرد: این مرکز که برای رفع اختلالات یادگیری و توانبخشی احداث شده، در نوع خود در کشور بی‌نظیر است و با همت خیران نیک اندیش و اداره‌کل نوسازی مدارس به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین با اشاره به اهدای یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی توسط مجموعه انرژی اتمی به شهرداری خنداب، آن را گامی در جهت ارتقای تجهیزات ایمنی شهرستان برشمرد.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: در مجموع تعداد ۱۴۳ پروژه با اعتبار ۶۲۳ میلیارد تومان در سطح شهرستان خنداب افتتاح شد که زمینه اشتغال‌زایی برای ۲ هزار نفر را فراهم کرده است.