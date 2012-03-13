خشم مردم از حضور شبه نظامیان در طرابلس/ حضور سرکرده القاعده در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، دهها نفر از ساکنان طرابلس علیه ادامه حضور شبه نظامیان در این شهر تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان اعلام کردند: ما خواستار تخلیه همه مراکز و ساختمانهای دولتی از سوی شبه نظامیان هستیم.آنها رشادتهای زیادی از خود نشان داده اند، اما زمان آن فرا رسیده است که تابع دولت جدید شوند.

"ریما زاریغ" از معلمان زبان انگلیسی در پایتخت لیبی می گوید: شبه نظامیان فرزندان لیبی هستند و ما به خاطر آزادی سرزمین خود قدردان آنها هستیم، اما این شبه نظامیان باید قانون را رعایت کنند.

خبر دیگر از لیبی اینکه منابع آگاه در مالی اعلام کردند: "مختار بلمختار" یک از سرکردگان القاعده مغرب عربی (که دامنه فعالیت آن نیجر، الجزایر، موریتانی و مالی است) چند هفته ای است که در لیبی به سر می برد.



اظهارات رهبران اخوان المسلمین لیبی

"بشیر الکبتی" رهبر گروه اخوان المسلمین لیبی گفت : ما به دنبال انحصار طلبی و قبضه قدرت در لیبی نیستیم و از سوی قطر یا آمریکا حمایت نمی شویم.

وی افزود: ما خواهان رسیدن افراد شایسته به قدرت هستیم، ما اگر می خواستیم می توانستیم حزب مخصوصی تشکیل دهیم، زیرا توانایی آن را داشتیم، اما خواهان حضور همه مردم لیبی در حزب عدالت و سازندگی هستیم.

الکبتی ضمن مخالفت با خودمختاری منطقه برقه در شرق لیبی بیان کرد: کسانی که این تصمیم را گرفته اند نماینده مردم لیبی نیستند بلکه طرفدار تجزیه لیبی هستند.

وی افزود: چرا کسانی که اعلام خودمختاری کردند این موضوع را به همه پرسی نگذاشتند؟ بدون شک برخی افراد که منافع خاصی را دنبال می کنند از جمله هواداران معمر قذافی در پشت پرده این طرح قرار دارند.

الکبتی گفت: شبه نظامیان باید سلاحها و مراکز تحت کنترل خود را تحویل دهند اما در مقابل دولت جدید نیز باید تدابیر ویژه ای اتخاذ کند.