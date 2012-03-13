کمیته راهبردی بناهای تاریخی و مذهبی تشکیل شد / تعیین حریم امامزاده عبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی از تشکیل کمیته راهبردی بناهای تاریخی و مذهبی در این استان خبر داد و گفت: این کمیته متشکل از مسئوولان اداره ‌کل میراث فرهنگی استان مرکزی، اداره اوقاف،‌ استانداری و معاونت امور عمرانی استان مرکزی است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مالی وقف‌کننده‌ها و خیرین برای ساماندهی و توسعه اماکن تاریخی و زیارتی، اضافه کرد: در سال‌های اخیر اداره‌ کل میراث فرهنگی استان ارتباط خوبی با هیات امنای بناهای تاریخی برقرار کرده که این تعامل تاثیر بسزایی در بالا بردن ظرفیت‌های زیارتی و تاریخی داشته است.

رضوانی در پایان افزود: با مشارکت دستگاه‌های یاد شده، نوروز امسال 40 بنای متبرکه تاریخی استان مرکزی پذیرای زائران و بازدیدکنندگان خواهند بود.

امامزاده عبدالله فارسی‌جان تعیین حریم می‌شود



وی از تعیین حریم ‌امامزاده عبدالله فارسی‌جان اراک‌‌ در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: گنبد این امامزاده متعلق به دوران سلجوقی است و ارزش تاریخی ویژه‌ای دارد،‌ الحاقاتی نیز در زمان پهلوی در آن صورت گرفته است.

سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به حضور باشکوه مردم در ایام ‌سوگواری در این مکان، افزود: به دلایل بسیاری این امامزاده برای مردم تمام ایران تقدس ویژه‌ای دارد و در ایام مختلف سال شاهد حضور افراد کثیری در این بقعه متبرکه هستیم.

وی هزینه صرف شده برای این پروژه را از محل اعتبارات ملی اعلام کرد و گفت: اجرای این عملیات با احتساب روند کسب تاییدیه از کمیته ارزیابی تعیین حرایم، تا خردادماه سال 91 به طول می‌انجامد.